Dünyada 28 milyondan fazla kişiyi hasta eden corona virüs (COVID-19) salgını, Çin’in Vuhan kentinde patlak vermişti. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile salgınla mücadelede yetersiz kalmıştı. Çin, olası yeni salgınlara karşı yeni kentleşme projesi geliştiriyor. Başkent Pekin yakınlarına kurulacak ‘akıllı kent’, ‘COVID-19’ geçirmez olacak. Projede İspanyol mimarlar görev alıyor. Kent, enerji sürdürülebilir kullanımı sayesinde yeşil kalacak.

Geniş balkonlu

İşte coronaya geçit verilmeyecek kentin özellikleri:

Kendi kendine yeten kentte, güneş enerjisi kullanılacak. Sebze bahçeleri ve seralar ile kendi gıdasını üretecek.

Kentin sakinleri, salgın durumunda dışarıdan yardıma muhtaç olmadan izole yaşayabilecekler.

Kentteki her bir dairenin geniş, güneş alan balkonu olacak. Kimse evde hapis hissi yaşamayacak.

Yardımlaşma için geniş merkezler kurulacak. Yardımlar sosyal mesafeye uygun dağıtılabilecek.

Drone'lu kargo

Araçlara sadece belli caddelerde izin verilecek, yolların çoğu yayalar ve bisikletlilere özel olacak.

Toplu ulaşım ve taksi hizmeti telefonla talep edilebilecek.

Telefonlara ‘mahalle uygulaması’ yüklenecek. Karantina bildirimleri ve kentlilerin sağlık bilgileri için iletişim ağı görevi görecek.

Drone’lu (insansız hava aracı) kargolar çalışacak.



