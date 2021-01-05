Corona virüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentindeki yeni yıl kutlamaları ve partilerine ait görüntüler tepki çekmişti. Wuhan’da çekilen o görüntüleri eleştiren İngiliz basınına Çin’den yanıt gecikmedi.

Dünya koronavirüs salgını sonrası şimdi de mutasyon haberleri ile panik halindeyken Çin'de virüsün çıkış noktası olarak bilinen Wuhan kentinde hayat neredeyse tamamen normale döndü. Öyle ki yeni yılı Wuhan halkı tıpkı geçen sene gibi kalabalık ve meydanlarda kutladı.

Uluslararası basına yansıyan yılbaşı partisi görüntüleri sonrası tüm dünya tepki gösterirken Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın organı Global Times gazetesinden yanıt geldi.

"Batı buna alışsa iyi olur"

Zhang Hui ve Wan Lin imzalı 'Wuhan'da toplanmalar, kutlamalar devam edecek; Batı buna alışsa iyi olur' başlıklı yazıda, Wuhan'da sadece yeni yıl değil, spor etkinlikleri ve canlı konser gibi etkinliklerin de yapılmaya devam edileceği belirtildi.

Özellikle İngiliz medyasındaki 'Wuhan bunu nasıl başardı?' temalı yazıları hedef alan Global Times, Batılılara 'bu kalabalıklara önyargı ve düşmanca saldırmaktansa Çin'in deneyimlerinden faydalanma çağrısı'nda bulundu.

Gazeteye konuşan Wuhan Üniversitesi'nden Yang Zhanqiu'ya göre son yerli hastanın da taburcu olmasıyla Nisan 2019'da koronavirüsten 'kurtulan' Wuhan'da bu tür kutlamalar yapılması normal.



