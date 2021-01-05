Dünya Çin'den dünyaya yanıt: Wuhan'da kutlamalar sürecek, alışın

Çin'den dünyaya yanıt: Wuhan'da kutlamalar sürecek, alışın

Dünya

Çin'den dünyaya yanıt: Wuhan'da kutlamalar sürecek, alışın

Dünya corona virüs salgınıyla boğuşurken Çin'in Wuhan kentindeki yeni yıl kutlamalarına ait görüntüler tepki çekmişti. Eleştirilere Çin'den yanıt gecikmedi.

05 Ocak 2021, Salı 16:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentindeki yeni yıl kutlamaları ve partilerine ait görüntüler tepki çekmişti. Wuhan’da çekilen o görüntüleri eleştiren İngiliz basınına Çin’den yanıt gecikmedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dünya koronavirüs salgını sonrası şimdi de mutasyon haberleri ile panik halindeyken Çin'de virüsün çıkış noktası olarak bilinen Wuhan kentinde hayat neredeyse tamamen normale döndü. Öyle ki yeni yılı Wuhan halkı tıpkı geçen sene gibi kalabalık ve meydanlarda kutladı.

Uluslararası basına yansıyan yılbaşı partisi görüntüleri sonrası tüm dünya tepki gösterirken Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın organı Global Times gazetesinden yanıt geldi.

"Batı buna alışsa iyi olur"

Zhang Hui ve Wan Lin imzalı 'Wuhan'da toplanmalar, kutlamalar devam edecek; Batı buna alışsa iyi olur' başlıklı yazıda, Wuhan'da sadece yeni yıl değil, spor etkinlikleri ve canlı konser gibi etkinliklerin de yapılmaya devam edileceği belirtildi.

Özellikle İngiliz medyasındaki 'Wuhan bunu nasıl başardı?' temalı yazıları hedef alan Global Times, Batılılara 'bu kalabalıklara önyargı ve düşmanca saldırmaktansa Çin'in deneyimlerinden faydalanma çağrısı'nda bulundu.

Gazeteye konuşan Wuhan Üniversitesi'nden Yang Zhanqiu'ya göre son yerli hastanın da taburcu olmasıyla Nisan 2019'da koronavirüsten 'kurtulan' Wuhan'da bu tür kutlamalar yapılması normal.

İlgili Haberler
'Genelge beni bağlamaz' diyerek 24 kez ceza yiyen esnafın iş yeri kapatıldı


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bu ay sonu Erdoğan açıklayacak
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Fikri Sağlar’ın görüşlerine katılmıyorum ama...
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avrupa İlaç Ajansı, ABD'nin Moderna aşısına onay vermedi