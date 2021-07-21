Son birkaç günde dünyanın farklı ülkelerinden gelen doğal afet haberleri gazetelerin manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Son birkaç gündür önce Almanya, ardında da Avusturya, Belçika ve Hollanda'yı vuran selden sonra bu kez de Çin'den büyük bir felaket haberi geldi.

Sosyal medyadan paylaşılan videolar ve uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflar ülkede yaşanan durumun vahametini gözler önüne seriyor.









Çin’in orta kesimlerinde şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Ülkenin güneyini ise bu yıl 7. kez tayfun vurdu. Zhengzhou şehrindeki metro ağı su altında kaldı. Yolcular nefes alabilmek için metronun koltuklarına çıktı. Metroda yaşanan can pazarı cep telefonlarıyla kayıt altına alınırken yağışların vurduğu bölgeden barajların yıkıldığına dair görüntüler de geldi.

Sel sularına kapılan insanların birbirlerini kurtarabilmek için verdikleri büyük mücadele sosyal medya platformlarına yansırken boğulmak üzere olan bir kişiyi kurtarmak isterken kendisi de sele kapılan adamın yürek yakan görüntüsü adeta izleyenlere dehşeti yaşattı.

Sel felaketinde ölü sayısının artmasından endişe edilirken birçok kişinin de kayıp olabileceğinden korkuluyor.

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Henan'a bağlı Zhengzhou kentinde dünkü yağışların ardından meydana gelen selde can kayıpları yaşandı.

Arama kurtarma ekipleri, şimdiye kadar selin etkili olduğu bölgelerde 12 kişinin cansız bedenine ulaşırken 100 binin üzerinde kişi ise güvenli bölgelere yerleştirildi.

Sellere dair sosyal medyada paylaşılan videolarda Zhengzhou sokaklarının göle döndüğü ve araçların suya boğulduğu görüldü.





Zhengzhou yerel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "selin kontrol durumunun çok zor olduğu" belirtilerek, felaketin seviyesi "olağanüstü yüksek" olarak tanımlandı.

Henan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak dün sele yol açmıştı.

Eyaletin başkenti Zhengzhou'daki metro ağı sular altında kalmış, çok sayıda yolcu mahsur duruma düşmüştü.