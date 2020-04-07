Türkiye Çin'den getirilen ilaçlar Covid-19 hastası çifti iyileştirdi

Çin'den getirilen ilaçlar Covid-19 hastası çifti iyileştirdi

Türkiye

Çin'den getirilen ilaçlar Covid-19 hastası çifti iyileştirdi

Ankara'da corona virüs tedavisi gören yaşlı çift Çin'den getirilen ilaç ile iyileşerek taburcu oldu. Hastane çalışanları çift alkışlarla uğurladı.

07 Nisan 2020, Salı 10:21 Son Güncelleme:
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel ölçekte bir tehdit oluşturan yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Türkiye’de birçok tedbir alındı. 6 Nisan itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler ışığında Türkiye’de görülen toplam vaka sayısı 30 bin 217’yi buldu.

Bu vakaların içinden 649 tanesi Covid-19 sebebiyle vefat ederken bin 326 kişi de salgını yenerek taburcu oldu. Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara’da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu. Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesine gelen çiftin, yapılan testlerinde Covid-19’a yakalandığı tespit edildi. Çifti karantinaya alan sağlık çalışanları, çifte çeşitli tedaviler uyguladı.

Çin'den getirilen ilaçlar kullanıldı

Hipertansiyon rahatsızlığı bulunan erkek hastanın bir süre yoğun bakımda kaldığı ve iki hastanın da tedavisinde Çin’den getirilen ilaç kullanıldığı öğrenildi. 13 günlük tedavi süresinin ardından Covid-19’u yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çifti taburcu edildikleri sırada, hastane çalışanları alkışlarla uğurlandı.

İHA


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