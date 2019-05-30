Çin’den İstanbul Havalimanı’na yeni uçuş noktası Çin’in en köklü hava yolu şirketlerinden biri olan China Southern Havayolları, başkent Pekin’in ardından ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Wuhan’dan da İstanbul Havalimanı’na uçmaya başladı