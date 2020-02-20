Türkiye’yi ithalatçı olmaktan kurtaracak fabrika kısa süre sonra faaliyete geçecek. İnşaatına 2018 yılında başlanan sitrik asit fabrikasında hızlı yapım sürecinin ardından kısa süre önce deneme üretimlerine başlandı.

Türkiye için stratejik önem taşıyor

Türkiye, dünyanın en çok sitrik asit kullanan ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Adana’daki fabrika, ülkemizin sitrik asit ihtiyacının tamamını karşılayacak şekilde yıllık 55 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Türkiye’de bir ilk olan ve tamamen yerli mısır kullanarak üretim yapacak tesis için 200’den fazla personel istihdam edildi. Böylelikle sitrik asit ithalatı için ödenilen milyonlarca dolar Türkiye'de kalacak.

Dünya pazarında sitrik asidin ana tedarikçisi olan Çin’de yaşanan salgın hastalık nedeniyle bu ülkedeki üretim tesisleri geçici süreyle kapatıldı ve üretimde bu ürünü kullanan sanayiciler üretimlerine devam etme noktasında zorluklar çekiyordu. Türkiye olarak sitrik asit ithalatına bağımlılık ortadan kalkacak. Sanayiciler artık bu ürünü, milli imkanlarla üreten tesislerde yerli olarak tedarik edebilecekler.