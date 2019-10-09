Çin'den Vans'a boykot

ABD'li ünlü ayakkabı markası Vans, sosyal medyadan paylaştığı bir tasarım nedeniyle Çin'de boykot edilmeye başladı

09 Ekim 2019, Çarşamba 08:37 Son Güncelleme:
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Çin'den Vans'a boykot

ABD’li ayakkabı üreticisi Vans’ın internet üzerindeki bir oylamasından Hong Kong’daki protestoları konu edinen tasarımı çıkarması tepki çekti.

Vans'ları raflardan kaldırdılar

Çin’in baskıcı politikalarının 5 aydır sokakta protesto edildiği Hong Kong’da, pek çok ayakkabı mağazası Vans ürünlerini raflardan kaldırdı.

Boykota katılanlar, sosyal medyada ayakkabılarını çöpe attıkları videolar paylaşıyor.

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