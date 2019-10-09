Çin'den Vans'a boykot
ABD'li ünlü ayakkabı markası Vans, sosyal medyadan paylaştığı bir tasarım nedeniyle Çin'de boykot edilmeye başladı
ABD’li ayakkabı üreticisi Vans’ın internet üzerindeki bir oylamasından Hong Kong’daki protestoları konu edinen tasarımı çıkarması tepki çekti.
Vans'ları raflardan kaldırdılar
Çin’in baskıcı politikalarının 5 aydır sokakta protesto edildiği Hong Kong’da, pek çok ayakkabı mağazası Vans ürünlerini raflardan kaldırdı.
Boykota katılanlar, sosyal medyada ayakkabılarını çöpe attıkları videolar paylaşıyor.
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