Dünya Çin’e ait balıkçı gemisi Güney Kore açıklarında kayalıklara çarptı

Çin’e ait balıkçı gemisi Güney Kore açıklarında kayalıklara çarptı

Dünya

Çin’e ait balıkçı gemisi Güney Kore açıklarında kayalıklara çarptı

Güney Kore’nin Güney Jeolla eyaletinde yer alan Yeosu kenti açıklarında Çin’e ait balıkçı gemisi kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile su alan gemideki mürettebat tahliye edildi.

03 Aralık 2021, Cuma 19:32 Son Güncelleme:
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Güney Kore’nin Güney Jeolla eyaletinde yer alan Yeosu kenti açıklarında yerel saatle 11.00 civarında Çin’e ait balıkçı gemisi kayalıklara çarptı. Gemi, çarpmanın etkisi ile su almaya başladı. Gwangju’daki Çin Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından Güney Kore Sahil Güvenlik ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmaları yürütmek üzere bölgeye devriye gemileri ve helikopterler gönderdiği ifade edildi.

Açıklamada, teknede 22 mürettebatın bulunduğu ve 18’inin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak, 4 mürettebatın gemideki su tahliye çalışmalarına yardımcı olmak için gemide kaldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, mürettebatın tümünün sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

İHA

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