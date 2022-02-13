Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü filminde, uzun aradan sonra sahalara dönen Cingöz Recai’nin yeni macerası ekranlara geliyor. Yakışıklılığı ve zekasıyla herkesi etkileyen başkahramanın gerçek hedefini ise kimse bilmiyor. Peki, Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü nerede ve ne zaman çekildi? Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yanıtı…

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 seyirciyle buluşan Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi İstanbul’da ve Rusya’nın St. Petersburg şehrinde çekildi.

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ KONUSU NE?

Ünlü hırsız Cingöz Recai uzun sürenin ardından yeni bir soygun için yeniden sahalara döner. Fakat bu sefer bu soygunu kendi ekibiyle yapmaz ve karanlık bir çeteye dahil olur. Bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa giren ve oyundan oyuna geçen Cingöz Recai kimsenin bilmediği gerçek hedefine adım adım yaklaşır. Yıllardır peşini sürdüğü, kişisel bir nefret duyduğu Hayalet, artık ona nefesi kadar yaklaşmıştır ancak başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da Cingöz Recai’nin peşindedir.

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ OYUNCULARI KİMLER?