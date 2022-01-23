Henan eyaletinde 17-23 Temmuz'daki şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Bazı şehirlerde yollar göle döndü. Eyalet başkenti Çengçou'da yıllık yağış ortalamasına neredeyse eşit bir şekilde metrekareye 600 milimetreden fazla yağmur yağmış ve metroyu su bastı.

Felakette ölenlerin sayısının 99 olduğu açıklandıktan sonra birkaç gün boyunca sayılarda güncelleme yapılmadı, daha sonra 302 kişinin yaşamını yitirdiği ve 50 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Devlet Konseyi ise her gün rapor hazırlaması gereken yetkililerin selde ölenlerin veya kaybolanların sayısını gizlediğini ya da geç bildirdiğini açıkladı.

Olayda toplamda 398 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Bu kişilerin yüzde 95'inin Çengçou'da öldüğü yazıldı.

UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİLER

Rapora göre yetkililer, meteoroloji müdürlüğünün yaptığı uyarıları görmezden geldi. Bunun sonucunda felakete acil müdahalede yavaş kalındı. Devlet Konseyi, yetkililerin görevlerini ihmal ettiği sonucuna vardı.

Ayrıca yetkililerin yaşamını yitirenlerin aileleri için ayrılan fonu da yasa dışı şekilde kullandığı bildirildi.

Kaynak: Independent Türkçe





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