Bilim & Teknoloji Çin’in Chang’e 5 uzay aracı Ay’a indi

Çin’in Chang’e 5 uzay aracı Ay’a indi

Bilim & Teknoloji

Çin’in Chang’e 5 uzay aracı Ay’a indi

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Chang’e 5 uzay aracı başarılı şekilde Ay’a iniş yaptı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 11:37 Son Güncelleme:
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, 24 Kasım’da Ay'dan numune toplaması için Ay Tanrısı anlamına gelen Chang’e 5 isimli insansız uzay aracını fırlatmıştı. Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Chang’e 5’in Ay’ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yaptığını duyurdu.

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Uzay İdaresi, başarılı inişin ardından gerekli kontrollerin yapıldığını ve kurulum çalışmalarının gerçekleştirildiğini aktardı. İdare, Chang’e 5’in önümüzdeki 2 gün boyunca Ay yüzeyinden yaklaşık 2 kilogramlık kaya ve toprak örnekleri toplayacağını açıkladı.

Dünya'ya geri seyahat edecek olan uzay aracının Çin'deki İç Moğolistan'ın özerk bölgesi Siziwang Banner alanına inmesi planlanıyor.

Change'e-5’in hedeflenen görevi yerine getirmesi halinde Çin, 1959 yılında Ay'a uzay aracı gönderen ilk ülke olan Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından Ay'dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.

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