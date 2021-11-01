Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs salgınında kapanma haberleri tekrar gelmeye başladı. Çin'in Şanghay şehrindeki Disneyland, koronavirüs salgını sebebi ile yeniden karantina altına alındı.

Tema parkının yanı sıra otel ve rezidans bölümleri de bulunan işletme, dün gece ani bir kararla karantina altına alınırken, içerdeki tüm ziyaretçilere PCR testi uygulandı.

VAKANIN ARDINDAN KARANTİNAYA ALINDI

Yerel basındaki haberlere göre, tedbir, cumartesi günü parkı ziyaret eden Cıciang eyaletinin Hangcou kentinden bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine alındı.

Kent yönetimi bu sabah itibarıyla hafta sonunda parkı ziyaret eden 33 bin 863 kişinin testinin negatif çıktığını açıkladı.

Ziyaretçilerden ayrıca gelecek iki hafta boyunca aralıklı testler yaptırmaları ve sağlık durumlarını bildirmeleri istendi.

Parkın bugün ve yarın kapalı kalacağı belirtildi.

DELTA VARYANTI ENDİŞELENDİRİYOR

Çin'de son günlerde Delta varyantı taşıyan Covid-19 vakalarının sebep olduğu yurt içi kaynaklı yayılma endişe yaratıyor.

Pekin'deki Universal Stüdyosu tema parkı da yerel Covid-19 vakaları ile yakın temasta bulunan bazı kişilerin 24 Ekim'de parkı ziyaret ettiğini, bu sebeple tüm çalışanların test edildiğini ve sağlık kontrollerinin artırıldığını bildirmişti.