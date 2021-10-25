Çin'in en büyüğüydü... Laboratuvar patlamasında 2 ölü, 9 yaralı
Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan ülkenin en büyük havacılık ve uzay üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor.
25 Ekim 2021, Pazartesi 11:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing şehrindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi'nin Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nde büyük bir patlama yaşandı.
Patlamanın bölümde bulunan laboratuvardan olduğu açıklandı. Meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Ülkenin en büyük uzay ve havacılık üniversitesinde meydana gelen patlamanın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken araştırmanın devam ettiği öğrenildi.
BUNLARI DA OKUYUN