Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing şehrindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi'nin Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nde büyük bir patlama yaşandı.

Patlamanın bölümde bulunan laboratuvardan olduğu açıklandı. Meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ülkenin en büyük uzay ve havacılık üniversitesinde meydana gelen patlamanın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken araştırmanın devam ettiği öğrenildi.