Dünya Çin'in en büyüğüydü... Laboratuvar patlamasında 2 ölü, 9 yaralı

Çin'in en büyüğüydü... Laboratuvar patlamasında 2 ölü, 9 yaralı

Dünya

Çin'in en büyüğüydü... Laboratuvar patlamasında 2 ölü, 9 yaralı

Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan ülkenin en büyük havacılık ve uzay üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

25 Ekim 2021, Pazartesi 11:03 Son Güncelleme:
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Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing şehrindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi'nin Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nde büyük bir patlama yaşandı. 

Patlamanın bölümde bulunan laboratuvardan olduğu açıklandı. Meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ülkenin en büyük uzay ve havacılık üniversitesinde meydana gelen patlamanın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

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