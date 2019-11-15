Şensi bölgesindeki Xi'an kentinde bulunan ve 100 futbol sahası büyüklüğüyle Çin’in en geniş atık alanı olan Jiangcungou dolup taşıyor.

1994 yılında, günlük 2 bin 500 ton çöp almak üzere tasarlanan ve böylece 2044’e kadar aktif olması beklenen alan, her gün 10 bin ton atık bırakılmasıyla kapasitesini 25 yıl önce doldurdu.

Yaklaşık 8 milyon kişinin çöp attığı 700 bin metrekarelik alan, toplamda 34 milyon metreküp atık toplayabiliyor.





Atık sahalarını ekolojik parka dönüştürecekler

Kasım ayı başında Xi'an kentinde yeni bir atık yakma tesisi açıldı. 2020 yılı içinde en az 4 tesisin daha açılması planlanıyor. Böylece her gün yaklaşık 13 bin ton çöpün işlenebileceği belirtiliyor. Çin böylelikle atık sahalarını kapatıp yerlerine ‘ekolojik park’ yapmayı hedefliyor.

Çin, yaklaşık 1.4 milyarlık nüfusuyla ‘dünyanın en büyük çöp üreticilerinden biri’ olarak görülüyor. Resmi verilere göre 2017 yılında 215 milyon ton kentsel atık toplandı.

Geri dönüşüm konusundaysa resmi bir veri yok. Ancak Şanghay’da temmuz ayında yürürlüğe giren bir uygulama, çöpleri ayırmayı ve geri dönüştürmeyi zorunlu kıldı.

2015 yılında Shenzhen kentindeki bir çöplük alanda yaşanan toprak kayması sonucu 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin, 2017 yılına kadar Avrupa, ABD ve Japonya gibi ülkelerden gelen çöpleri de kabul ediyordu.

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