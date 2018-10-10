Çin'in en zengini 270 milyar yüen (39 milyar dolar) kişisel servetiyle e-ticaret devi Alibaba'nın Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma oldu.

Şanghay merkezli Hurun araştırma şirketinin yayımladığı en zenginler listesinde Ma, 270 milyar yüen kişisel servetiyle birinci sırada yer aldı.

Geçen yılın en zengini Çinli emlak şirketi Guangcou Evergrande CEO'su Şü Ciayin, 250 milyar yüenlik (36 milyar dolar) servetiyle bu yıl listenin ikinci sırasına yerleşti.

Bilişim ve teknoloji şirketi Wechat Tencent'in CEO'su Pony Ma ise 240 milyar yüen servetiyle (35 milyar dolar) listeye üçüncü sıradan girdi.

İLK 10'UN TOPLAM SERVETİ 255 MİLYAR DOLAR

Öte yandan listede ilk 10'u, iki kişinin eşdeğer serveti nedeniyle 11 kişi paylaştı.

Böylelikle ilk 10'un toplam serveti yaklaşık 255 milyar dolara ulaştı.

Listenin yüzde 28,7'sini kadınlar oluştururken, geçen senenin en zengin kadını Yang Huiyen, 22 milyar dolarlık servetiyle birinciliğini korudu.

EMEKLİ OLUP ÖĞRETMENLİK YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

5 yıl önce Alibaba'nın CEO'su olmaktan vazgeçen ve görevi devreden Ma, emekli olup öğretmenliğe dönmek ve Çin'in eğitim sistemini iyileştirmek istediğini açıklamıştı.

JACK MA KİMDİR? İLGİNÇ HAYAT ÖYKÜSÜ

Jack Ma, 1964 yılında Çin'de dünyaya geldi. Çocukken en büyük hayali İngilizce öğrenmekti ve bunun için her sabah uykusundan feragat ederek erkenden kalkıp, turistlerle İngilizce konuşmaya çalışıyordu.

Üniversiteye girmek istediğinde, 3 başarısız denemeden sonra en sonunda öğretmenlik enstitüsüne girmeyi başardı. Bu dönemde ayrıca 30 ayrı iş başvurusunda bulundu ve bütün başvurduğu yerler kendisine olumsuz geri dönüş yaptı.

O dönemde KFC Çin pazarına yeni girmişti ve açık pozisyonlara başvuran 24 kişi içerisinden sadece Jack Ma işe kabul edilmedi. Harvard Üniversitesi’ne de 10 kez başvuruda bulundu; ancak ret cevabı aldı. O dönemde lisede tanıştığı kız arkadaşı ile evlendi ve beş yıl boyunca ayda 15 dolar kazanarak öğretmenlik yaptı.

İNTERNETLE TANIŞTI, HAYATI DEĞİŞTİ

1995'te yaptığı Amerika seyahati sırasında internet ile tanışan Jack Ma, ilk önce internetin ne olduğunu tam olarak anlayamadı ve arama motorunda yaptığı denemelerden sonra karşılaştığı sonuçlara inanamadı.

Bilgisayar ve internet hizmetinin çok pahalı olduğu Çin'e 1999 yılında döndü ve orada bir site tasarlayarak bunu hükümete sattı.

Sitenin ismi Alibaba ve Kırk Haramiler konseptinden aklına geldi ve bu ismin bilinirliğini test etmek için yoldan geçen kişilere bu ismi bilip bilmediklerini sordu.

İnsanlar bu ismi biliyorlardı ve sitenin ismi de Alibaba.com oldu. Sitenin temellerinin atılması 1999 yılında sadece 100 bin dolar sermaye ile gerçekleşti.

Kısa sürede birçok kişi tarafından kullanılmaya başlayan sitede halen dünyanın farklı yerlerinden alıcı ve satıcılar bir araya geliyor ve internet üzerinden alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Şirket, 19 Eylül 2014'te gerçekleştirdiği halka arz ile 24.7 milyar dolarlık bir hacim yakaladı ve bu halka arz, tüm zamanların en büyük halka arzlarından biri olarak tarihe geçti.

24 BİN ÇALIŞANI VAR

Şu anda 24 bin çalışanı ve 10 binden fazla ortak şirketi olan Alibaba'nın yöneticisi olan Jack Ma, 2013 yılında görevinden istifa etti ve gençlere bu pozisyonda yer açtığını açıkladı.

Yönetim kurulu başkanlığı pozisyonunda görevine devam eden Jack Ma, birçok girişimciye örnek oldu ve onlara hayatlarındaki tüm başarısızlıklara rağmen çok başarılı bir girişimin arkasındaki isim olabileceklerini kanıtlamış oldu.

Ma tarafından 100 bin dolarlık sermaye ile kurulan Alibaba.com'un bugün Alibaba Group adı altında, ABD'den Güney Kore'ye, Hindistan'dan İngiltere'ye yaklaşık 80 ülkede 20 binin üzerinde çalışanı ve 10 binden fazla iş ortağı bulunuyor.

Elektronikten makineye 40 farklı kategoride, 190 ülkeden alıcı ve satıcının iletişime geçebildiği küresel toptan satış platformu Alibaba, milyonlarca alıcı ve satıcıya hizmet veriyor.

3.5 milyonu aşkın şirketin faaliyet gösterdiği Alibaba'nın yıllık cirosu 300 milyar doları geçmiş durumda.

Jack Ma şirketine finansman ararken de birçok Amerikalı yatırım fonu, bu adam deli, bu model tutmaz diyor. Hatta ilk defa Times’ta haber olduğunda ondan “Deli Jack” diye bahsediyorlar.

O bundan memnun. “Delilik iyidir. Biz deliyiz ama aptal değiliz” diyor ve ekliyor: “Herkes benim fikirlerime katılsaydı zaten şansım olmazdı”.



