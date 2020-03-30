Çin koronavirüsü nasıl geriletmeyi başardı? Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei CNN TÜRK canlı yayınında anlattı. Cui Wei, ilk vakanın Çin'den çıktığı ifadesinin doğru olmadığını, ilk bildirilen vakanın Çin'den olduğuna dikkat çekti. Çin İstanbul Başkonsolosu Türkiye'ye koronavirüsle mücadele için ise bazı tavsiyelerde bulundu.

Çin'de son durum nedir?

"Öncelikle şunu düzeltmek istiyorum. İlk vaka Çin'den çıktı demiştim. Üzerinden aylar geçti. Ancak anlaşılıyor ki bazı ülkeler vaka bildirmedi. Bu yüzden ilk bildirilen vaka Çin'in Wuhan kentinden çıktı demek daha doğru. Bu zamana kadar Çin'de 81 bin civarı vaka vardı. Şu ana 75 bin kişi taburcu oldu. 2 bin 300 civarı bir baka kaldı. Tüm bu rakamları Çin'de durumun ne kadar iyi olduğunu anlatmak için değil virüsün yenilebileceğini dünyaya net bir şekilde kanıtlıyor. Bu konuda inancımızın güçlü olması lazım."

Çin'den Türkiye'ye nasıl bir destek gelebilir?

"Çin'den hem merkez hükümeti düzeyinde hem bazı yerel hükümetler hem de Türkiye'de bulunan Çinli firmalar da destek veriyor. Mesela Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle online toplantıları var. Çinli doktorlar tarafından yetkililere çok net bilgiler veriliyor. Türkiye'ye ihtiyacı olan ilaç ve sağlık malzemeleri temini de yapılıyor."

Çin'in Türkiye'ye tavsiyeleri var mı?

"Özellikle altınız çizmek istiyorum: Türk hükümetinin yaptığı #EvdeKal çağrısının uygulanması lazım. Geçen hafta sonu İstanbul Valiliği de açıklama yaparak sokağa çıkılmamasını istedi. Bu önemli çünkü, bizim tecrübelerimize göre bu salgın ile mücadele için üç nokta çok önemli:

1- Vaka kaynağının belirlenmesi

2- Bulaştırma çizgisinin kesilmesi

3- Tedavi."

"Gelelim #EvdeKal çağrısına. Bu yukarıdaki üç noktayla çok bağlantılı. Eğer evde kalırsanız potansiyel bir vaka iseniz bir yerde dondurmuş oluyorsunuz. Başkası ile temas söz konusu olmuyor. Eğer dışarı çıkarsanız bulaştırma çizgisi de canlanmış olacak. Eğer uymazsanız çok sayıdaki hastadan biri olursunuz ve çok sayıdaki tedavi ihtiyacı olan hastalardan birisi olursunuz. Çok basit bir cümle ama korona ile mücadelede hayati önemdeki üç noktaya göbekten bağlıdır."

Çin'deki aşı çalışmaları ne durumda?

"Aşı bir hafta, 10 gün önce insan vücudunda kullanıldı. Bu aşı; ben uzman değilim ama anladığım kadarıyla deneme süresi için 5-6 aya ihtiyaç var. Aşı bu salgının tamamen yenmesi ve bundan sonra bir daha ortaya çıkmaması için çok önemli bir yöntem. Doğrudur. Ama göz önündeki bu mücadelemiz 5-6 ay sonrasına bırakılmamalı. Özel bir ilaç olmadan bir mücadele yürütülmelidir. Aşı sonraki bir aşamadır. Şimdi evde kal ve gerekli tedbirleri al."

ABD'nin 'Çin vakaları geç bildirdi' iddiasına ne diyorsunuz?

"Bunu tamamen reddediyoruz. Ocaktan beri Çin bu salgınla mücadele ediyor. Sadece ben Ocak ayından bu yana sayısız canlı yayına çıktım. Yani bu bir sır değildir. Bütün tedbirlerin sonucunu Dünya Sağlık Örgütü ile anında paylaşıyoruz. Çinli diplomatlar tüm ülkelerde kamuoyuna bildiriliyor. Ben bunu anlamış değilim."

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