Oyun endüstrisi üzerine bir araştırma enstitüsü olan CNG tarafından yayınlanan rapora göre, pazarın satış geliri geçen ay yaklaşık yüzde 17,76 artarak 22,24 milyar yuana (yaklaşık 3,51 milyar ABD doları) ulaştı.

Raporda, gelirin Aralık 2021'e göre yüzde 20,25 arttığı belirtildi.

Çin tarafından geliştirilen mobil oyunların yurtdışı satış geliri de ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,27 artarak yaklaşık 1,6 milyar dolar oldu.







