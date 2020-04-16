Çin'in COVID-19 salgını nedeniyle Suriye'ye gönderdiği yardım kolileri tartışma konusu oldu. Çin'in yardımı yalnızca iki küçük koli olarak geldi.

Haber ajansı SANA'nın paylaştığı fotoğraflarda, kolileri taşıyan uçağın başkent Şam'a indiğini ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad ile Çin Büyükelçisi Feng Biao tarafından karşılandığını yazdı.

Yalnızca iki koli yarım için yapılan tören sosyal medyada tartışma yarattı.

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