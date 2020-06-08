Çin’in tamamı düşük epidemiyolojik tehlike bölgesi ilan edildi

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre Pekin belediye hükümetinin genel sekreter yardımcısı Bei Chen, 6 Haziran’dan itibaren Çin'de Kovid-19’a acil müdahale seviyesinin 2. kademeden sondan bir önceki 3’üncü kademeye düşürüldüğünü belirtti.

Böylelikle Çin’in tamamı Kovid-19 açısından düşük epidemiyolojik tehlike bölgesi oldu.

Bei, bu değişiklik doğrultusunda sağlık kontrol önlemlerinin de revize edileceğini ifade etti.

Epidemiyoloji nedir?

Epidemiyoloji, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır.

Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık bilgilerini toplamak, yorumlamak ve kullanmak bu bilim dalının amaçlarındandır.

Epidemiyolojik araştırmaların temel amaçları; sağlıkla ilgili olayları tanımlamak ve görülme sıklığını ölçmek, hastalık ya da kazaların nedenlerini inceleyen çözümleyici çalışmalar yapmak, uygulanan sağlık hizmetinin veya programlarının etkinliğini ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktır.

Epidemiyolojik çalışma insan topluluklarını hedef alır. En sık olarak belli bir zamanda, belli bir bölgedeki topluluk, yaş, cins, meslek gibi alt gruplarla analizler yapılır. Burada amaç pozitif sağlık durumları veya hastalıklarla neden olabilecek belirleyicilerin incelenmesidir.



