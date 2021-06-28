Bilim & Teknoloji Çin'in uzay aracı, Mars'tan yeni video paylaştı

Çin'in uzay aracı, Mars'tan yeni video paylaştı

Bilim & Teknoloji

Çin'in uzay aracı, Mars'tan yeni video paylaştı

Çin, uzay aracı Zhurong'un Mars’a iniş yaptığı videoları yayımladı. Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), Mayısta Mars’a iniş yapan uzay aracı Zhurong’un, iniş sırasında paraşüt sisteminin açılmasını ve iniş anını gösteren videolarını paylaştı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
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BBC’nin haberine göre, CSNA açıklamasında, görüntülerin, robotun yere yerleştirdiği kablosuz bir kamera tarafından kaydedildiği belirtildi:

"Yörünge aracı ve Mars gezgini iyi çalışır durumda, Mars'tan Çin Komünist Partisine (CCP) ve ana vatana güvenli bir şekilde rapor veriyor ve partinin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümüne yaklaşırken uzaklardan tebriklerini gönderiyor.”

Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde iniş yapmıştı. ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.




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