Çin’n geliştirdiği yapay güneş projesi hükümetten nihai onay alırsa on yıl içinde fırlatılabilir. Yapay güneş olarak da bilinen füzyon teknolojisi, güneşteki nükleer füzyon sürecini simüle ederek sonsuz bir temiz enerji kaynağı sağlayabilir. Proje, kontrollü termonükleer füzyon alanındaki en son gelişmelere dayanıyor.

CFETR, işletmeler ve halk için büyük miktarda elektrik üretmeyi hedefliyor, ancak teknolojinin ticari kullanımı hakkında konuşmak için henüz erken.

Çin'in füzyon reaktörü, muhtemelen 2025 yılına kadar ateşlenebilecek olan Güney Fransa'daki Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörün (ITER) inşaatı neredeyse tamamlanmış olan dünyanın ilk reaktörü olmayacak.

Proje, Çin Plazma Fiziği Enstitüsü'nde uygulanıyor. CFETR'nin ısıtma ve plazma muhafaza kayıplarını hesaba katarak 200 MW elektrik üretebilmesi bekleniyor. Hükümet onayı ve diğer zorluklar gündemde, ancak başarılı olursa, tesis dünyada temiz füzyon enerjisi sağlayabilen ilk tesis olacak.