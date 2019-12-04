Çinko nedir, ne işe yarar? Çinko hangi besinlerde bulunur?

Çinko, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan bir eser elementtir. Çinko eksikliği, bir kişiyi hastalığa ve hastalığa karşı daha duyarlı hale getirebilir.

İnsan vücudundaki birçok fonksiyondan sorumludur ve en az 100 farklı enzimin aktivitesini uyarmaya yardımcı olur. Yararları elde etmek için sadece küçük bir çinko alımı gerekir.

Çinko, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için, DNA'nın doğru şekilde sentezlenmesi, çocukluk döneminde sağlıklı büyümenin teşvik edilmesi ve yaraların iyileşmesi için hayati öneme sahiptir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Yavuz çinko nedir, çinko ne işe yarar? Çinko hangi besinlerde bulunur? Sorularının cevaplarını açıkladı.

Çinko nedir?

Çinko bazı gıdalarda doğal olarak bulunan ve insan sağlığı için çok önemli bir mineraldir. Çinko demirden sonra vücutta en fazla bulunan bir eser elementtir. Yetişkinlerde pankreas, karaciğer, böbrek, akciğer, kas, kemik, prostat ve endokrin bezler olmak üzere bütün doku ve organlara dağılmış haldedir. Kaslardaki çinko oranı %65 civarındadır.

Çinkonun faydaları

• Vücutta 200’den fazla enzimin aktivitesi için gereklidir.

• DNA sentezinde, protein sindirimi ve sentezinde, karbonhidrat metabolizmasında rol oynar.

• Göz sağlığında önemli rol oynar.

• Serbest radikal hasarına karşı korumada görev yapar.

• Kemik gelişimini sağlar.

• Bağışıklık sistemi için önemlidir.

• Yeterli miktarda çinko alımı A vitamininin anti kanser etkisini arttırarak ve savunma sistemlerini güçlendirerek yeni oluşan kanser hücrelerinin öldürülmesine yardımcı olur.

• Üreme sağlığı üzerinde önemli rol oynar. Özellikle prostat kanserine karşı faydalıdır.

• Cinsiyet organlarının gelişimi için önemlidir.

Çinko yetersizliği nelere yol açar?

• Saçlar cansızlaşır ve sürekli saç kaybı yaşanır.

• Tırnakların yapısı bozulur; kolay kırılır ve zor uzar.

• Yaraların iyileşmesi gecikir.

• Koku ve tat alma duyusunda bozulma görülür.

• Büyüme ve gelişme çağında çinko eksikliği varsa yeterli gelişme olmaz ve cücelik olur.

• Sinirlilik ve depresyona neden olabilir.

• Göz bebeğinde sağa sola titremeye neden olabilir.

• Deride lezyonlar görülebilir.

• Konsantrasyon bozukluğuna yol açabilir.

• İmmün sistemi baskılayarak hastalığa yakalanma riskini arttırır.

Günlük alınması gereken çinko miktarı

Vücut fonksiyonlarının devamı için bu mineral vücutta belirli miktarda bulunmalıdır. Bu miktar cinsiyete, yaşa ve içinde bulunulan duruma göre değişkenlik göstermektedir. Günlük alınması gereken çinko miktarı yaklaşık olarak bebeklerde 5 mg, çocuklarda 10-15 mg, yetişkinlerde ise 12-15 mg’dır.

Çinko hangi besinlerde bulunur?

Çinkonun en iyi kaynaklarından biri yağlı tohumlardır.

• 100 gr kabak çekirdeğinde 10,35 mg

• 100 gr badem içinde 3,74 mg

• 100 gr yer fıstığında 3,18 mg

• 100 gr ceviz içinde 3,00 mg çinko içerir.

Çinkonun en iyi kaynaklarından diğeri ise et grubudur. Ancak besinin cinsi ve işleme şekline göre çinko içerikleri farklılık göstermektedir. Örneğin;

• 100 gr dana ciğerinde 6,52 mg

• 100 gr dana eti kolda 4,70 mg

• 100 gr sığır eti kolda 4,54 mg

• 100 gr keçi kolda 4,36 mg

• 100 gr kuzu eti butta 3,90 mg

• 100 gr dana eti pirzolada 3,79 mg

• 100 gr dana eti bonfilede 3,20 mg

• 100 gr hindi eti butta 2,58 mg

• 100 gr hamside 1,89 mg

• 100 gr yumurtada 2,80 mg

• 100 gr Kars eski kaşarda 5,24 mg

• 100 gr eski kaşarda (olgunlaştırılmış) 3,84 mg çinko bulunur.

Çinko içeren bir diğer grup da kuru baklagillerdir.

• 100 gr kuru bamyada 4,62 mg

• 100 gr börülcede 4,13 mg

• 100 gr kuru baklada 3,95 mg

• 100 gr kırmızı mercimekte 3,60 mg

• 100 gr yeşil mercimekte 2,69 mg çinko bulunur.

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