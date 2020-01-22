Realme , giriş, orta ve üst segment olmak üzere 3 modelle gelen markanın en üst düzey telefonu sadece 3 bin liradan satışa çıktı. Realme XT adlı bu modelde tam 64 MP kamera bulunuyor. Toplamda 4 kamerası olan cihaz 8 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip. Cihazlar her kategoride tüm rakiplerine gerek uygun fiyat gerekse yüksek kalite ile meydan okuyor.

Kesintisiz oyun mümkün

Orta segment 5 Pro’da ise 48 megapiksel ana kamera dahil yine dörtlü kamera kombinasyonu yer alıyor. Yapay zeka destekli bu telefonda da güçlü işlemciler sayesinde kesintisiz oyun oynamak mümkün. Bunun fiyatı ise 1.899 TL olarak belirlendi. Realme’nin Türkiye’ye gelen giriş seviyesi C2 modeli ise 3 GB RAM ve 64 GB dahili hazıfa ile donatıldı. Bu cihaz da 1.399 TL’den Mediamarkt ve Teknosa’da satışa sunuldu. Tüm cihazların bataryaları ise normal kullanımda en az 2 gün gidebiliyor.



