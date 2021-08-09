National Science Review adlı bilim dergisinde yayınlanan makaleye göre bu cam, olağanüstü mekanik ve elektronik özelliklere sahip olması sebebiyle, yarı iletken silikonların yerini almaya aday olabilir.

Bilim insanlarının "ultra sert, ultra güçlü ve yarı iletken" olarak nitelendirdiği bu materyalin, en zorlu koşullara bir dayanıklı olmasından dolayı güneş pillerinde kullanılması bekleniyor. Ancak bilim insanları, yüksek maliyetlerden dolayı bu cam için seri üretime geçmenin şimdilik zor olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları çalışmada, "Sonuç olarak, ölçümlerimiz, AM-III malzemesinin elmasla karşılaştırılabilir ve bilinen en güçlü malzemelerden üstün olduğunu gösteriyor" dedi.

Bilim insanlarına göre, AM-III, güneş pillerinde yaygın olarak kullanılan yarı iletkenlerle karşılaştırılabilir özelliklere sahip. Bu molekül, 25 GPa basınç ve bin 200 santigrat derece ile temperlenerek, 12 saat sonucunda AM-I, AM-II ve AM-III olarak adlandırılan üç farklı malzemeden elde edildi.

Doğal elmas taşının dayanıklılığı 50 ila 70 gigapaskala ulaşırken, yayınlanan makalede AM-III'ün dayanıklılığının 113 gigapaskala ulaştığı vurgulandı.