Çinli hemşireler koronavirüse karşı saçlarını tıraş ediyor
Çin’de koronavirüsle (corona, COVID-19) mücadele için Wuhan’a gönderilen hemşireler, hem virüsün yayılmasını önlemek hem de koruyucu kıyafetleri daha rahat giyip çıkarabilmek için saçlarını kazıtıyor. Wuhan’daki sağlık personeli için birkaç dakika bile oldukça önemli.Bu yüzden banyo molası vermiyorlar hatta tuvalet yerine yetişkin bezi kullanıyorlar.
17 Mart 2020, Salı 11:33 Son Güncelleme:
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Çin’in Wuhan kentindeki bazı hemşireler, koronavirüsle mücadele için saçlarını feda ediyor. Çin'in en büyük gazetesi olan devlet tarafından işletilen People's Daily tarafından yayınlanan bir video, koronavirüsle mücadele için Wuhan’a gönderilecek olan hemşirelerin ilk önce saçlarını kazıttığını gösteriyor. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua tarafından yayınlanan bir videoya göre, saçlar virüsün yayılmasına zemin oluyor ve saçsız olmak koruyucu giysilerin giyilmesini kolaylaştırıyor.
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https://twitter.com/PDChina/status/1225534442426556423
Wuhan Üniversitesi Renmin Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Shan Xia, saçlarının tamamını ocak ayının sonunda tıraş etti.
https://twitter.com/XHNews/status/1226877137828728832
Wuhan'daki hastane personeli, tuvalet ve banyo süresinden tasarruf etmek için yetişkin bezi kullanmak gibi önlemler alarak daha fazla hastaya ulaşmayı hedefliyor.