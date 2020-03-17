Çinli hemşireler koronavirüse karşı saçlarını tıraş ediyor

Çin’in Wuhan kentindeki bazı hemşireler, koronavirüsle mücadele için saçlarını feda ediyor. Çin'in en büyük gazetesi olan devlet tarafından işletilen People's Daily tarafından yayınlanan bir video, koronavirüsle mücadele için Wuhan’a gönderilecek olan hemşirelerin ilk önce saçlarını kazıttığını gösteriyor. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua tarafından yayınlanan bir videoya göre, saçlar virüsün yayılmasına zemin oluyor ve saçsız olmak koruyucu giysilerin giyilmesini kolaylaştırıyor.

Wuhan Üniversitesi Renmin Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Shan Xia, saçlarının tamamını ocak ayının sonunda tıraş etti.

Wuhan'daki hastane personeli, tuvalet ve banyo süresinden tasarruf etmek için yetişkin bezi kullanmak gibi önlemler alarak daha fazla hastaya ulaşmayı hedefliyor.

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