Çinli kadınların yeni gözdesi 'elf kulakları' ameliyatı oldu

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, estetik işlemin amacı, yüzün geneline daha ince bir görünüm kazandıracağı inancıyla kulakları daha sivri hale getirerek daha yukarı ve baştan dışarıya doğru uzatmak.Guangzhou kentindeki Gaoshang Tıbbi Kozmetik Merkezi doktorlarından Yu Wenlin, South China Morning Post'a günlük ameliyat sayısının 6'yı bulabildiğini söyledi. Wenlin, estetik işlem sonucunda "Stahl kulağı" ve çıkıntılı kulak arasında bir kulak elde edildiğini belirtti.









İYİ ŞANS SEMBOLÜ

Kulağın kıkırdağına sivri bir görünüm veren fazladan kıvrım ya da kat olduğunda buna Stahl kulağı deniyor. Post'a göre, çıkıntılı bir kulak Çin'de iyi şans sembolü olarak da kabul ediliyor.









İşlemi yaptıran 20 yaşındaki kadın Song Yao, "Sonuçlar çok belirgin. Kulaklarımı karşıdan görebilirsiniz ve genel olarak daha enerjik görünüyorum." dedi.