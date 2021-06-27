Bakım Çinli kadınların yeni gözdesi 'elf kulakları' ameliyatı oldu

Çinli kadınların yeni gözdesi 'elf kulakları' ameliyatı oldu

Bakım

Çinli kadınların yeni gözdesi 'elf kulakları' ameliyatı oldu

İnsanların kulaklarını daha elf benzeri gösterecek şekilde değiştiren yeni ameliyatın Çin'de ilgi gördüğü bildiriliyor. İşlemin, kulakların dışarıya doğru daha fazla uzamasına neden olarak yüzün daha ince görünmesini sağladığı iddia ediliyor.

27 Haziran 2021, Pazar 12:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, estetik işlemin amacı, yüzün geneline daha ince bir görünüm kazandıracağı inancıyla kulakları daha sivri hale getirerek daha yukarı ve baştan dışarıya doğru uzatmak.Guangzhou kentindeki Gaoshang Tıbbi Kozmetik Merkezi doktorlarından Yu Wenlin, South China Morning Post'a günlük ameliyat sayısının 6'yı bulabildiğini söyledi. Wenlin, estetik işlem sonucunda "Stahl kulağı" ve çıkıntılı kulak arasında bir kulak elde edildiğini belirtti.



İYİ ŞANS SEMBOLÜ

Kulağın kıkırdağına sivri bir görünüm veren fazladan kıvrım ya da kat olduğunda buna Stahl kulağı deniyor. Post'a göre, çıkıntılı bir kulak Çin'de iyi şans sembolü olarak da kabul ediliyor.



İşlemi yaptıran 20 yaşındaki kadın Song Yao, "Sonuçlar çok belirgin. Kulaklarımı karşıdan görebilirsiniz ve genel olarak daha enerjik görünüyorum." dedi.

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Senin ilişkin hangi kategoride?
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
Yazın keyfini çıkarmaya hazır mısınız?
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Doğru sorular ve doğru cevaplar
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Ecesu Serbes
28 Ocak Aslan Dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
Ecesu Serbes
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
Vücuttaki vitamin ve mineral azalmasına dikkat
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dermatologlara göre, cildi mahveden 7 bakım tavsiyesi