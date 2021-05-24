Türkiye Çinli şebekeye sanal bahis operasyonu; 53 milyon lira ele geçirildi

Çinli şebekeye sanal bahis operasyonu; 53 milyon lira ele geçirildi

Türkiye

Çinli şebekeye sanal bahis operasyonu; 53 milyon lira ele geçirildi

İstanbul'da yasadışı sanal bahis sitesi kuran çoğunluğu Çinli şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, 53 milyon lira ele geçirildi.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 17:12 Son Güncelleme:
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Çin uyruklu şüpheliler oyun sitesi kurma bahanesiyle Çin, Tayvan, Singapur gibi ülkelerden getirdikleri kişilerin pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdı. Şebeke üyeleri , kurdukları pornografik sitelerden sanal bahis sitelerine yönlendirme yaparak çok sayıda kişiyi dolandırdı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine 20 adrese operasyon düzenledi.

53 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 22'si Çinli 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 53 milyon lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında kurtarılan 91 mağdur kişi ise gerekli idari işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Polis ekipleri şebekenin sahte kripto para sattığını da belirledi. Kripto para saklamak için kullanılan soğuk cüzdan da ele geçirildi.

Alper KORKMAZ-Adem VAROL/ İSTANBUL, (DHA) 

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