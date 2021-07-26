Çin'de Xiao Qiumei adlı sosyal medya fenomeni, video çekerken yaklaşık 50 metreden aşağı düştü.

Zhejiang eyaletine bağlı Quzhou kentinde salı günü yaşanan olayda, Qiumei yaşamını yitirdi.

Independent Türkçe'nin The Sun'dan aktardığına göre genç kadın, günlük hayatını ve mesleğini düzenli olarak takipçileriyle paylaşıyordu. Qiumei'nin 100 bini aşkın takipçisi vardı.

Görgü tanıkları, iki çocuk annesi Qiumei'nin yere düşerken elinde telefon olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan ve olaya ait olduğu iddia edilen bir videoda da bir telefonun kule vincinden aşağı düştüğü görülüyor.

Ancak ailesi, Qiumei'nin mesai saatlerinde telefonunu çantasında bıraktığını bildirdi ve video çektiği iddialarını reddetti. Genç kadının vinçte bir basamağı görmediği için aşağı düştüğü öne sürüldü.

Daha önce de Hong Kong'da Sofia Cheung adlı bir sosyal medya fenomeni, şelalenin önünde selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybetmişti.

Cheung, Ha Pak Lai parkında geçen hafta yaşanan olayda ayağı kayınca suya düşmüştü. 32 yaşındaki kadın hemen hastaneye kaldırılsa da ölmüştü.