Çinli tenisçi Peng Shuai özgür değil iddiası

Çin Komünist Partisi'nin üst düzey bir yöneticisi tarafından taciz edildiğini söyledikten sonra ortadan kaybolan ve yeniden ortaya çıktığında kendi kendini yalanlayan yıldız tenisçi aylardır dünya gündeminde yer alamaya devam ediyor. Peng Shuai ile bir Röportaj yapan gazeteci yıldız tenisçinin hâlâ özgür olmadığını iddia edince konu yeniden manşetlere taşındı.

ÖZGÜR OLUP OLMADIĞI ANLAŞILAMADI

Çinli tenisçi Peng Shuai ile ilk röportajı yapan gazetecilerden biri, çevirinin Çinli bir Olimpiyat yetkilisi aracılığıyla gerçekleştirildiği sohbette Peng’in kendi düşüncelerini dile getirebilecek kadar özgür olup olmadığının anlaşılmadığını söyledi. Peng geçen yıl eski bir üst düzey Komünist parti yetkilisinin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek için baskı yaptığına dair iddialarını kamuoyuna taşımıştı. Sosyal medya gönderisi hızla silinen Peng gözden kaybolmuş, ancak haftalar sonra Çinli yetkililer tarafından düzenlenen bir etkinlikte ortaya çıkmıştı. Dünya basınında onun susturulduğu veya başına daha kötü şeyler geldiğine dair endişeler dile getirilmişti.

Bu hafta yayınlanan L'Equipe röportajında Peng, cinsel saldırıya uğradığını reddederek tartışmayı tetikleyen sosyal medya gönderisinin yanlış anlaşıldığını söyledi.





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