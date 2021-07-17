Türkiye Çinli turist Tunceli’de ayı saldırısına uğradı! Helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Çinli turist Tunceli’de ayı saldırısına uğradı! Helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Türkiye

Çinli turist Tunceli’de ayı saldırısına uğradı! Helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesine turistik amaçla geldiği öne sürülen Çinli Jan Emmett Seto (33), Karagöl Krateri bölgesinde ayı saldırısına uğradı. Vucudunda derin kesikler oluşan Seto, sağlık ekiplerine yaptığı ihbarın ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterleTunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 00:20 Son Güncelleme:
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Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 2 rakımlı Karagöl Krateri'nde meydana geldi. Turistik amaçla Tunceli'ye gelen Çinli Jan Emmett Seto, tek başına bölgede yaptığı gezi sırasında, yavrularıyla birlikte olan bir ayının saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Seto, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, durumu hakkında bilgi verdi. 

Sağlık görevlileri, gelen çağrının bulunduğu koordinatın engebeli arazi olduğundan dolayı bölgeye helikopterle ulaşmak için askeri yetkililerden destek istedi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla sağlık görevlileri askeri helikopterle, Seto'nun bulunduğu bölgeye hareket etti. Bölgeye ulaşan ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı Seto, ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. 

Saldırıda vücudunun birçok bölgesinde derin kesikler oluşan Seto'nun ameliyata alındığı öğrenildi. 

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ (DHA)

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