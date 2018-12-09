Cinnet getiren baba eşini ve çocuklarını vurdu: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Dereli köyünde yaşandı. Köyde çiftçilik yapan Kemal Ergi iddiaya göre, son 1 yıldır eşi ve ailesiyle şiddetli geçimsizlik yüzünden sık sık kavga etmeye başladı.

Son olarak eşi Hürü Ergi kocasından şikayetçi olarak evden uzaklaştırma cezası aldırdı. Bir haftalık evden uzaklaştırma cezası dolan Kemal Ergi eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartışmaya başladı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Tartışma büyüyünce Kemal Ergi evde bulunan av tüfeği ile evin içinde rastgele ateş açarak Eşi Hürü Ergi, çocukları Oğuzhan Ergi (27), Meryem Ergi (17), Emre Ergi (22) ve Didem Ergi'yi vurarak ağır yaraladı. Silah sesi üzerine eve koşan komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan Hürü Ergi ve Oğuzhan Ergi’nin öldüğünü belirledi. Olayda yaralanan Meryem, Emre ve Didem Ergi ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan Meryem ve Emre Ergi’nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Didem Ergi’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan eşini ve çocuklarını av tüfeği ile vuran baba Kemal Ergi ise olaydan sonra köydeki dağlık alana kaçtı. Jandarma ekipleri eşini ve bir çocuğunu öldüren 3 çocuğunu da yaralayan Kemal Ergi’yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

OSMANİYE (İHA)