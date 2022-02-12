Türkiye Cinnet getiren polis dehşet saçtı! Başlarına ateş ederek öldürdü

Cinnet getiren polis dehşet saçtı! Başlarına ateş ederek öldürdü

Türkiye

Cinnet getiren polis dehşet saçtı! Başlarına ateş ederek öldürdü

Bursa’da cinnet getiren polis memuru boşanma aşamasındaki eşini ve dostu olduğunu iddia adamı tabancayla başlarına ateş ederek öldürdü. Olay yerinde tesadüfen bulunan bir kadın ise tabancadan çıkan bir merminin kasığına isabet etmesi neticesi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, zanlı polis memuru meslektaşlarınca gözaltına alındı.

12 Şubat 2022, Cumartesi 19:23 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, olay rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin bulunduğu Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Cadde üzerinde saat 17:00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal A. boşanma aşamasındaki eşi Yasemin A. ile eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yahya A. isimli kişiye kurşun yağdırdı. Açılan ateş sırasında tesadüfen olay yerinde bulunan Şeyma Ü. ise kasığından yaralandı.

Başına kurşun isabet edip ağır yaralanan Yahya A. ile Yasemin A. 112 ambulansı ile kaldırıldıkları özel hastanede hayatlarını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayın şüphelisi polis memuru Bilal A.’yı kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte göz altına aldı. Bilal A. polis otosuna bindirilip ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olay yüzlerce kişinin geçtiği işlek cadde üzerinde meydana gelirken, polis ekipleri güvenlik şeridi ile olay yerini çembere aldı. Rezidans ve alışveriş merkezindeki sakinler ve müşteriler olayı ise meraklı gözlerle izledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İHA

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