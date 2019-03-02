Cinnet getirip evini ateşe verdi!
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren M.G., tüm eşyaları sopayla kırarak evini ateşe verdi
Şanlıurfa'daki Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde yaşayan M.G. bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek evini ateşe verdi.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken M.G. ekiplere zor anlar yaşattı.
TÜM EŞYALARI SOPA İLE KIRDI
Evdeki tüm eşyaları sopa ile kırdıktan sonra ateşe verip eline bıçak alan adam, güçlükle gözaltına alındı.
Emniyet'te işlemleri tamamlanan ve sakinleştirilen M.G., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İHA