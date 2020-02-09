Cinsel gücü artıran haplar erkeklerin mavi görmesine neden olabilir

Uzmanlar, cinsel gücü artıran haplardan bulunan sildenafil bileşeninden güçlü bir doz alımında, üç haftaya kadar renk körlüğü yaşanabileceğine dair uyardı. 100 mg'lık en yüksek dozu alan az miktarda erkekler, 21 gün boyunca korkutucu yan etkilere maruz kalabilir. Uyarı, bir dizi hastanın sildenafil içeren ilaçları ilk kez kullandıktan sonra görsel sorunları olduğunu bildiren Türkiye'deki sağlık görevlilerinden geldi.

On yedi erkek, 100 mg sildenafil aldıktan sonra anormal görme, aşırı ışık duyarlılığı, uzun süreli bulanık görme veya renk körlüğü şikayetiyle hastaneye başvurdu. Viagra üreten Pfizer gibi ilaç şirketleri, bir veya her iki gözde ani görme kaybının ilacın nadir bir yan etkisi olduğunu kabul ediyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Dünyagöz Adana hastanesindeki doktorlar, erektil disfonksiyon ilacının tüm etkilerinin erkeklerin çoğunluğu için güvenli olduğunu kabul ediyor. Ancak, küçük bir alt kümenin vücutta düzgün bir şekilde parçalanmadığına ve günler sonra bile kanda yüksek konsantrasyonlara neden olduğunu düşünüyorlar.

Bir kişi ilacı daha önce hiç almadıysa, vücut onu parçalamak için kullanılmaz. Sağlık görevlilerine göre, bu kadar yüksek dozlarda ve ilk kez ilaç alımı, vücuda sadece daha fazla iş veriyor.

İktidarsız erkeklerde, kan damarlarını genişleten ve cinsel organ da dahil olmak üzere vücudun etrafındaki kan akışını iyileştiren fosfodiesteraz 5 (PDE5) adlı bir enzimi inhibe ederek çalışır. Fakat aynı zamanda, ışığı görüntüye dönüştüren fosfodiesteraz tip 6 (PDE6) olarak bilinen başka bir enzimin üretimini durdurur. Sonuç olarak, bazı kullanıcılar maksimum üç ila beş saat içinde bulanık görmeye başlayabilir. Ancak Frontiers in Neurology'de yayınlanan son çalışmada, doktorlar uzun süreli görsel yan etki riskini vurguladı.

Adana'da 17 kişi hastaneye başvurdu

Dr. Cüneyt Karaarslan, görme bozukluğu nedeniyle hastaneye başvuran 17 erkek hastada, aynı şeyi fark etti. Hastalarda ışığa duyarlılık, kırmızı / yeşil renk körlüğü ile yoğun mavi renkli görme içeren renk görme bozuklukları dahil olmak üzere çok sayıda görsel rahatsızlık ortaya çıktı. 17 hastanın hepsi ilk kez sildenafil almıştı ve hepsi önerilen en yüksek doz olan 100 miligramdan almıştı. 17 hasta da ilacı reçetesiz olarak satın almıştı.

Dr. Karaarslan şunları söyledi:

Birçok erkek cinsel kaygı ve erektil disfonksiyona yardımcı olmak için reçetesiz performans arttırıcı ilaçlar kullanıyor. Erkeklerin büyük çoğunluğu için herhangi bir yan etki geçici ve hafif olacaktır. Ancak, az sayıda kullanıcı için kalıcı göz ve görme problemleriyle karşılaşılabileceğini vurgulamak istedim. Bu ilaçlar, hekimlerin kontrolü altında ve önerilen dozlarda kullanıldığında çok önemli cinsel ve zihinsel destek sağlamasına rağmen, kontrolsüz ve uygun olmayan dozlar kullanılmamalı veya tekrarlanmamalıdır.

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