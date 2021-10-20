Türkiye Cinsel içerikli sahte hap ele geçirildi! Tam 5 bin tane..

Cinsel içerikli sahte hap ele geçirildi! Tam 5 bin tane..

Türkiye

Cinsel içerikli sahte hap ele geçirildi! Tam 5 bin tane..

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, cinsel içerikli 5 bin 614 adet sahte hap ele geçirildi. Evinde ürettiği hapları sosyal medya üzerinden satan 'Gölge' lakaplı Y.A. (46), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 01:08 Son Güncelleme:
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Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilüzümlü Mahallesinde oturan 'Gölge' lakaplı Y.A.'nın cinsel içerikli hapların üretimi, paketlemesi ve sosyal medya aracılığı ile satışını yaptığı bilgisine ulaştı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirlikleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada cinsel içerikli 5 bin 614 adet sahte hap, 1 paketleme makinesi ve ambalajlamada kullanılan sahte bandrol ile etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Y.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)

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