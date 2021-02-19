Cinsel Sağlık Cinsel ilişki bağımlılığının genlerden kaynaklandığı ortaya çıktı

Cinsel ilişki bağımlılığının genlerden kaynaklandığı ortaya çıktı

Cinsel Sağlık

Cinsel ilişki bağımlılığının genlerden kaynaklandığı ortaya çıktı

İsveç'te yapılan bir araştırmada, zaman zaman şüpheyle karşılanan 'seks bağımlılığı' hastalığının beyindeki bir reaksiyondan kaynaklandığı ve gerçek olduğu" sonucuna varıldı.

19 Şubat 2021, Cuma 11:24 Son Güncelleme:
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Epigenetik adlı bilimsel bir dergide yayımlanan araştırmada 'seks bağımlısı' olduğunu söyleyenlerde, olağandışı bir genetik faaliyet görüldü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu durumun da beyinde normalin çok üzerinde 'aşk hormonu' diye bilinen oksitoksin salgılanmasına neden olduğu belirtiliyor.

Çalışmayla bu rahatsızlığın tedavisinde yeni yöntemler aranabileceği ve seks bağımlılığının meşru bir rahatsızlık olduğunun nihayet kanıtlanış olabileceği vurgulanıyor.

Araştırmayı yapan uzmanlardan biri olan, İsveç'teki Umea Üniversitesi'nden Jussi Jokinen, "Hastalığın biyolojik nedenleri konusunda giderek artan kanıtlar var. Tabii ki çok tartışmalı bir teşhis ama şimdi bunun gerçek olduğunu düşünüyoruz" diyor.


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