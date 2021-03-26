Cinsel ilişki için en doğru yer neresi?
Çiftlerin sevişmek için en çok tercih ettikleri mekan şüphesiz ki yatak odası. Ancak konunun uzmanı 'arsız fantezileri' gerçekleştirmek için doğru mekanın burası olmadığı görüşünde. Dr. Shahzadi Harper, seksi yatak odasından dışarı çıkarmanın oldukça büyük fayda sağlayacağı görüşünde.
26 Mart 2021, Cuma 09:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Menopoz ve libido konusunda önemli çalışmaları bulunan Harper, ev içinde seks yapmak için en doğru mekanın mutfak olduğunu söylüyor.
En hijyenik tercih gibi görünmese de mutfak tezgahı ve yemek masası seks için biçilmiş kaftan. Öte yandan mutfakta seks daha çok kalori yakmanızı da sağlıyor.
Harper, mutfak tezgahında yapılan 30 dakikalık bir seksin 150 kalori kadar yaktıracağını söylüyor.
Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.