Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan ve moda tasarımcısı olan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra'daki evinde ölü olarak bulunmuştu.

Cenazesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilen Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin cansız bedeni son yolculuğuna siyah bir tüle sarılı şekilde uğurlanmış, dünya kamuoyunun dikkatini çeken bu törenin bir tür gelenek olduğu öğrenilmişti. Hürriyet'in haberine göre İngiltere'de Westminster Adliyesinin konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı.









Koltukta uzanır halde bulundu

Soruşturma kapsamında Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin cinsel isteği artırma amacıyla kullandığı aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle yaşamını yitirdiği detayına ulaşıldı. Soruşturma raporunda 39 yaşındaki Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin son saatlerini Yohan Escobar adında bir kişi ile geçirdiği fakat bu Escobar'ın el Kasımi ile olan yakınlığına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadığı ifadeleri kullanıldı. Buna göre Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin 8 milyon sterlin değerindeki evinde temizlikçi olarak görev yapan Maria Kisaohanyan, ünlü moda tasarımcısını 1 Temmuz sabahı koltukta uzanır halde buldu.









Ölüm sebebi: uyuşturucu

İşvereninin uyuduğunu düşünen Maria, 39 yaşındaki Şeyhin uyanmadığını fark edince nabzını kontrol etti ve ters giden bir şeyler olduğunu anladı. El Kasımi'nin yaşamını yitirdiğini anlayan Maria, bina müdürüne acil durum hattını aramasını söyledi. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Maria, el Kasımi'nin hayat dolu bir kişiliğe sahip, akıllı ve açık fikirli biri olduğunu kariyerinin zirvesinde bulunduğunu ifade etti.

Dr Susan Patterson tarafından hazırlanan toksikoloji raporunda, el Kasımi'nin kanında 300 mg GHB tipi uyuşturucu saptandığı bilgisi verildi. Şeyhin ölüm sebebinin uyuşturucu olması sebebiyle akrabaları, Westminster Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma sürecine katılmayı reddetti.





Parti sırasında cinsel ilişkiye girdiği haberi yayınlandı

Soruşturmayı yürüten isim Adrian De Villiers, raporda, Şeyhi son gören kişinin Yohan Escobar adında bir erkek olduğunu ve birlikte uyuşturucu kullandıklarını yazdı. Yohan Escobar, el Kasımi ile 30 Haziran akşamı görüştüğünü, el Kasımi'nin ilerleyen saatlerde uyuyakaldığını ve daha sonra evden ayrıldığını ifade etti. Raporda aktif spor yaptığı belirtilen el Kasımi'nin günlük hayatta fazlaca tütün ürünleri kullandığı detayına yer verildi.

El Kasımi'nin ölümünün hemen ardından İngiliz yayın kuruluşu The Sun, Halid bin Sultan el Kasımi'nin evinde bir parti düzenlendiği, parti sırasında bazı konukların uyuşturucu kullandığı ve cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden bir haber yayınlamıştı. O günlerde çok sayıda kişi 1999 yılında 24 yaşındaki bir başka oğlunu da kaybeden baba Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'ye taziye mesajlarını iletmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinde doğup büyüyen Halid bin Sultan el Kasımi dokuz yaşındayken Londra'ya yerleşti ve Kent şehrindeki Tonbridge Okulu'nda eğitim görmeye başladı. Imperial College London'da Fransızce İspanyolca eğitimi alan Halid bin Sultan el Kasımi, Central Saint Martins Sanat Okulu'nda moda tasarımı okudu ve 2008 yılında Qasimi Homme adlı erkek giyim markasını kurdu.







