Cinsel ilişki sırasında utanmak ölüm getiriyor

Dr. Ardalan Sharidzadehgan ve Paris’teki Georges-Pombidou Avrupa Hastanesi’nden meslektaşlarının gerçekleştirdiği araştırmaya göre, seks sırasında ani kalp durması yaşayan erkekler, bu rahatsızlığa yakalanan diğer erkeklere kıyasla dört kat daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Örneklemek gerekirse, spor, yürüyüş, bahçe işleri gibi işlerle uğraşırken ani kalp durması yaşayan erkeklerin yüzde 50’si hayatta kalırken, seks sırasında yaşayanlar için bu oran yalnızca yüzde 12'ye düşüyor.

Fakat bu farklılık zannedilebileceği gibi cinselliğin kendisinden değil, erkeklerin birlikte olduğu kadınların, böyle bir olayla karşılaştıklarında duydukları utanç nedeniyle çoğunlukla yardım çağırmakta geç kalmasından kaynaklanıyor.

Kadınların yardım çağırmakta gecikmesinin bir başka nedeni olarak da ‘şok’ gösteriliyor.

Nitekim hastalara kalp masajı uygulanmasında geç kalındığında da, bu rahatsızlık çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor.





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