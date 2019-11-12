Sultan 5. Muhammed ve Rus güzellik kraliçesi Oksana'nın Moskova'daki evlilik törenini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, Oksana'nın 5. Muhammed'e, 'İyi bir eş olacağım' dediği ve bunun ardından Malezya Kralı'nın, 'Teşekkürler tavşancık' dediği duyuluyor.

Hürriyet'in haberine göre, bugüne kadar olayla ilgili direkt olarak açıklamaya yapmaktan kaçınan Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed geçtiğimiz günlerde bir saray çalışanı aracılığıyla ilk kez konuştu. Kelantan Sultanı ve eski Malezya Kralı olan 5. Muhammed, eski eşi Oksana Voevodina'nın açıklamalarını yalanladı.

Herhangi bir kanıt sunmadı

Saraydan yapılan açıklamada, Oksana Voevodina'nın 5 aylık oğlunun 5. Muhammed'ten olduğunu kanıtlayacak bir delil sunmadığı ve çocuğun herhangi bir Asyalı erkekten olabileceği söylendi. Oksana'nın bebeği planlı şekilde doğurduğunu düşünen 5. Muhammed'in hamilelik haberini aldığında sevinçten havalara uçtuğu haberleri safsata olarak nitelendirildi.

Düğünü eğlenceye çevirdi

5. Muhammed'in Oksana ile yaptığı evliliği hayatının en büyük hatası olarak gördüğü, 5. Muhammed'in evlilik törenini basına kamuoyundan gizlemek istediği fakat Rus güzellik kraliçesinin töreni bir tür eğlenceye çevirdiği kaydedildi.

Daha önce çeşitli televizyon programlarına katıldığı ortaya çıkan Oksana'nın hayatı boyunca istediği üne Malezya Kralı ile evlenerek kavuşmaya çalıştığı öne sürüldü. Eski eşi hakkında ağır ithamlarda bulunan 5. Muhammed, Oksana'ya yeni bir eş bulması tavsiyesinde bulundu. 5. Muhammed tahttan Oksana ile evlendiği için feragat ettiği haberlerini de yalanladı.

27 yaşındaki Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın katıldığı televizyon programlarındaki cesur pozlarının Kralın tahtı bırakmasına yol açtığı düşünülüyordu. İkili geçtiğimiz yıl haziran ayında Malezya'nın Kelantan kentinde imam nikahı kıymış ve kasım ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da düğün töreni düzenlemişti.

'Can sıkıcı olacak'

Geçtiğimiz aylarda Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Oksana Voevodina şu sözleri yazdı:

Herkesin bize ne olduğunu bilmek istediğini biliyorum. Önceleri başıma gelenleri anlatmak için hazır değildim. Eğer sizlere doğruyu söylersem daha iyi hissedebilirim. Fakat kimseyi incitmek istemiyorum. Can sıkıcı olacak.

#Olayıngeçmişi

Oksana Voevodina'nın, evlilikten haftalar önce Rusya merkezli televizyon kanalı TNT'de yayınlanan komedi programına katıldığı ve programda bikinisi ile poz verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

11 kişinin lüks bir villada yaşadıklarını konu alan bir başka programda Ksenia-Nikol adlı yarışmacı, yarışmadaki bir diğer isim Elisey Polischuk ile oldukça yakınlaşmış ve havuzda cinsel ilişkiye girmişti.

Bazı iddialara göre Ksenia-Nikol adlı yarışmacının gerçek kimliği Oksana'ydı ve yarışmaya katılan bir isim de bu kişinin Oksana olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.



















