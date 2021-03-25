Cinsel Sağlık Cinsel ilişki sonrası kız arkadaşını spermini çalarken yakaladı

Cinsel ilişki sonrası kız arkadaşını spermini çalarken yakaladı

Cinsel Sağlık

Cinsel ilişki sonrası kız arkadaşını spermini çalarken yakaladı

Yaşadıklarını yabancı bir forum sitesinde paylaşan genç bir adam, sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra banyoya gidip geri döndüğünde nasıl şoka uğradığını anlattı.

25 Mart 2021, Perşembe 13:35 Son Güncelleme:
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Kız arkadaşını kullanılmış kondomdan sperm almaya çalışırken yakalayan talihsiz adam, baba olmaktan korktuğunu dile getirdi.

20'li yaşlarda adını vermek istemeyen bir adam, kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdikten sonra banyoya gitti. Banyodan dönen adam odada hayatının şokunu yaşadı.

YAŞADIKLARI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Odada sevgilisini kullanılmış kondomdan sperm almaya çalışırken yakaladı.

Yaşadıklarını yabancı bir forum sitesinde paylaşan adam, kız arkadaşının hamile kalmasından korkuyor.

"HAYIRLI OLSUN, BABA OLUYORSUN"

Çaresizce bekleyen adama tavsiye veren kullanıcılar yasal olarak yapabileceği pek bir şey olmayacağını söyledi. Bir kullanıcı "Hayırlı olsun baba olacak olabilirsin. Haberin olmadan hamile kalmaya çalışan bir kadın, çocuğunu asla aldırmak istemez" dedi.


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