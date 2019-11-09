Cinsel ilişki sonrası uzak durmanız gereken davranışlar

Mutlaka sonrasında tuvalete gidin

Cinsel ilişki sonrası mesanenin mutlaka boşaltılması gerekir. Bu durum özellikle kadın sağlığı açısından oldukça önemlidir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Allison Hill ve Dr. Yvonne Bohn, cinsel ilişki yaşamanın vajinada bulunan bakterilerin üriner sisteme ulaşmasında etkili olabileceğine dikkat çekerek, cinsel ilişki sonrasında tuvaleti kullanmanın önemine vurgu yaptı. Remedy Review'a danışmanlık yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Carolyn DeLucia ise konuya ilişkin "Cinsel ilişkiden sonra mesanenizi boşaltmak iyi bir fikir çünkü cinsel aktivitenin bakterilerin önden arkaya, analdan vajinal alana transferine yardımcı olduğu biliniyor. Banyoda cinsel bölgenin yıkanması, enfeksiyon riskini azaltıyor" diye konuştu.

Cinsellik sonrası sıcak duştan uzak durun

Uzmanlar cinsel ilişki sonrası dul almanın doğru olduğunu ancak sıcak suyun oldukça zararlı olduğunu belirtiyorlar. Özellikle kadınlar açısından sıcak suyun altına girmek, cildinizin antimikrobiyal bariyerinin etkinliğini azaltabiliyor.

Ganital bölgenizer parfüm içeren ürünler sürmeyin

Kokulu sabunlar, parfümler hepimize hoş geliyor ancak parfümlü ürünlerin kullanımı sağlık açısından oldukça zararlıdır. Dr. Allison Hill ve Dr. Yvonne Bohn konuya ilişkin şunları söyledi: "Vücudunuzda bulunan normal ve yararlı bakterileri değiştirebileceği için çok fazla kimyasal barındıran sabun ve türevi malzemelerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. İdeal olarak cinsel organınızı sadece ılık suyla yıkamanız gerekir. Jeller, kremler ve yağlayıcılar, hassas florayı bozarak kötü bakterilerin veya mantarların aşırı büyümesine neden olabilir." Seks sonrası temizlik rutininizi mümkün olduğunca basit ve yumuşak tutmak, genital bölgeyi sert koku ve kimyasallarla tahriş etmemenin en iyi yoludur.

Vajinal duştan uzak durun

Vajinal duşun özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıkları engellediği bilinir. Ancak uzmanlara göre vajinal duş oldukça sağlıksız bir önlem. Insider’ın konuştuğu uzmanlar, vajinal duşun normal florayı değiştirerek üriner sistem enfeksiyonları riskini artıracağını vurguladı.

Cinsellik sırasında kullandığınız oyuncakları temiz tutun

Vücudunuzu seks sonrası düzgün bir şekilde temizlediğinizden emin olsanız bile, kullanmış olabileceğiniz seks oyuncakları da ihmal etmemelisiniz. “Oyuncaklar genellikle sentetiktir ve bakteri tutabilir” uyarısında bulunan Dr. Carolyn DeLucia "Onları temiz tutmanız ve gelecek kullanımda enfeksiyon riski oluşmasını engeller" dedi. Oyuncakların temiz tutulması için özel talimatlara dikkat edilmesi çok önemli ancak Dr. Hill ve Bohn, “Eğer konuya ilişkin özel bir tavsiye yoksa herhangi bir seks oyuncağını sıcak suyla ve yumuşak bir sabunla temizlemenizi" öneriyor.

Cinsellik sonrası hemen iç çamaşırınızı giymeyin

Dr. DeLucia “Seks sonrası vücut sıvıları genellikle fazladır ve sürtünme bakterileri etrafa yayar, serbest drenaj ve havaya izin vermek iyi bir fikirdir. Bu şekilde vücudun kendini doğal olarak temizlemesine izin vermiş olursunuz” diyor.

Cinsel hastalıklar hakkında birbirinize açık olun

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın en basit yolu partnerinize bu konuda açık olmanızdır. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda test yaptırdıysanız, partnerinize de bu konuyu sormaktan çekinmeyin.

Cinsellik sonrasında telefondan uzak durun

Cinsellik sonrası partnerinizle iyi vakit geçirmek ve iletişim kurmak oldukça sağlıklıdır. Cinsel ilişki sonrası partnerinizle iletişim kurmak, bağınızı güçlendirmenize yardımcı olur. . Oksijentos adı verilen seksten sonra salgıladığımız hormonlardan biri de bağlanma hormonudur" diyor. Atlanta Emory Üniversitesi’nden Prof. Larry Young ‘aşk hormonlarının’ arkasındaki bilimi anlattığı WebMD demecinde “Biriyle ilk kez samimi olduğunuzda, çok sayıda dopamin ve oksitosin hormonu salgılıyorsunuz. Bu partnerinizin beyninde sizin yüzünüze dair ipuçlarını, sesinizi işleyen sinir sistemi ile ödül sistemi arasında bir bağlantı oluşmasını sağlar” açıklamasında bulunuyor.

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