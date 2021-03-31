Cinsel ilişki sonrası yapılmaması gerekenler

ABD'de üç farklı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile konuşan Insider dergisi seks sonrası yapmamanız gereken 8 şeyi derledi:

1- Tuvaleti kullanmayı unutmayın

Seksin hemen ardından partnerinizden uzaklaşarak tuvaleti kullanmaya gitmek belki çok seksi görünmeyebilir ancak mesanenin boşaltılması özellikle kadınlar için oldukça gerekli. Los Angeles’ta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Allison Hill ve Dr. Yvonne Bohn, cinsel ilişki yaşamanın vajinada bulunan bakterilerin üriner sisteme ulaşmasında etkili olabileceğine dikkat çekerek, cinsel ilişki sonrasında tuvaleti kullanmanın önemine vurgu yaptı.

Remedy Review'a danışmanlık yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Carolyn DeLucia ise konuya ilişkin "Cinsel ilişkiden sonra mesanenizi boşaltmak iyi bir fikir çünkü cinsel aktivitenin bakterilerin önden arkaya, analdan vajinal alana transferine yardımcı olduğu biliniyor. Banyoda cinsel bölgenin yıkanması, enfeksiyon riskini azaltıyor" diye konuştu.

2- Duş almaktan çekinmeyin ama aşırı sıcak suda banyo yapmaktan kaçının

Insider’ın konuştuğu uzmanlar, seks yaptıktan sonra banyo yapmak ya da duş almak konusunda hemfikir olsa da, jakuzi gibi sıcak bir suyun altına girmenin özellikle kadınlar için iyi bir fikir olmadığına dikkat çekiyor. Uzmanlar sıcak suyun "cildinizin antimikrobiyal bariyerinin etkinliğini azaltabileceğini" belirtti.

3- Genital bölgenizde parfümlü veya kokulu ürünler kullanmayın

Kokulu sabunlar, jeller, losyonlar gibi genital sağlık için pazarlanan ürünleri kullanmanın bir zararı olmadığı düşünülebilir ancak bu ürünler özellikle kadınlarda cildin tahriş olmasına neden olabileceği için seks sonrası kullanmaktan kaçınmak iyi bir fikir olabilir.

Dr. Allison Hill ve Dr. Yvonne Bohn konuya ilişkin şunları söyledi:

"Vücudunuzda bulunan normal ve yararlı bakterileri değiştirebileceği için çok fazla kimyasal barındıran sabun ve türevi malzemelerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. İdeal olarak cinsel organınızı sadece ılık suyla yıkamanız gerekir. Jeller, kremler ve yağlayıcılar, hassas florayı bozarak kötü bakterilerin veya mantarların aşırı büyümesine neden olabilir."

Cinsellik sonrası temizlik rutininizi mümkün olduğunca basit ve yumuşak tutmak, genital bölgeyi sert koku ve kimyasallarla tahriş etmemenin en iyi yoludur.

4- Asla vajinal duş almayın!

Hamilelik ya da cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önlemek için genellikle güvenli ve sağlıklı bir yol olarak pazarlanmasına rağmen, Insider’ın konuştuğu uzmanlar, vajinal duşun normal florayı değiştirerek üriner sistem enfeksiyonları riskini artıracağını vurguladı. Dr. Carolyn DeLucia doğal bakteriyel floramızı “temizleyerek”, “herhangi bir bakteriye veya mantara açık hale getirdiğimize" dikkat çekti.

5- Seks oyuncaklarını temizlemeden kenara koymayın

Vücudunuzu seks sonrası düzgün bir şekilde temizlediğinizden emin olsanız bile, kullanmış olabileceğiniz seks oyuncakları da ihmal etmemelisiniz.

“Oyuncaklar genellikle sentetiktir ve bakteri tutabilir” uyarısında bulunan Dr. Carolyn DeLucia "Onları temiz tutmanız ve gelecek kullanımda enfeksiyon riski oluşmasını engeller" dedi.

Oyuncakların temiz tutulması için özel talimatlara dikkat edilmesi çok önemli ancak Dr. Hill ve Bohn, “Eğer konuya ilişkin özel bir tavsiye yoksa herhangi bir seks oyuncağını sıcak suyla ve yumuşak bir sabunla temizlemenizi" öneriyor.

6 - Cinsel ilişkiden hemen sonra sıkı bir kıyafet veya iç çamaşırı giymemelisiniz

Seks yaptıktan hemen sonra sıkı bir kıyafet veya iç çamaşırı giymek iyi bir fikir olmayabilir. Dr. DeLucia “Seks sonrası vücut sıvıları genellikle fazladır ve sürtünme bakterileri etrafa yayar, serbest drenaj ve havaya izin vermek iyi bir fikirdir. Bu şekilde vücudun kendini doğal olarak temizlemesine izin vermiş olursunuz” diyor.

7- Partnerinizle cinsel sağlık hakkında konuşmak için seks sonrasına kadar beklemeyin

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için düzenli olarak test yaptırmak cinsel sağlığın önemli bir parçasıdır. Partnerinizle bu konuda konuşmak, açık ve dürüst iletişim kurmak için seks yapana kadar beklemeyin. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda test yaptırdıysanız, partnerinize de bu konuyu sormaktan çekinmeyin.

8- Cinsel ilişkinin hemen ardından telefonunuzu veya TV kumandasını elinize almaktan kaçının

Cinsel ilişkiden kısa bir süre sonra ayrılmanız gerekse bile, hemen telefonunuzu kapmaktan ya da televizyon kumandasına uzanmaktan kaçının. Seksten sonraki anlar partnerinizle bağlantı kurmanın harika bir yolu olabilir.

Dr. DeLucia, "Partnerinizle birlikte olmak, bağınzıı güçlendirir. Oksijentos adı verilen seksten sonra salgıladığımız hormonlardan biri de bağlanma hormonudur" diyor.

Atlanta Emory Üniversitesi’nden Prof. Larry Young ‘aşk hormonlarının’ arkasındaki bilimi anlattığı WebMD demecinde “Biriyle ilk kez samimi olduğunuzda, çok sayıda dopamin ve oksitosin hormonu salgılıyorsunuz. Bu partnerinizin beyninde sizin yüzünüze dair ipuçlarını, sesinizi işleyen sinir sistemi ile ödül sistemi arasında bir bağlantı oluşmasını sağlar” açıklamasında bulunuyor.





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