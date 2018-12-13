Cinsel ilişki sonrasında bunları sakın yapmayın!

İşte cinsel ilişki sonrasında sağlık açısından kaçınmanız gereken davranışlar ve alışkanlıklar...

GENİTAL BÖLGENİZDE PARFÜMLÜ VEYA KOKULU ÜRÜNLER KULLANMAYIN

Kokulu sabunlar, jeller, losyonlar gibi genital sağlık için pazarlanan ürünleri kullanmanın bir zararı olmadığı düşünülebilir ancak bu ürünler özellikle kadınlarda cildin tahriş olmasına neden olabileceği için seks sonrası kullanmaktan kaçınmak iyi bir fikir olabilir.

SEKSTEN SONRA SIKI KIYAFETLER GİYMEYİN

Seks yaptıktan hemen sonra sıkı bir kıyafet veya iç çamaşırı giymekten kaçının. Uzmanlara göre seks sonrası vücut sıvıları genellikle fazladır ve sürtünme bakterileri etrafa yayar, serbest drenaj ve havaya izin vermenin daha iyi bir fikir olduğu söylenir. Bu şekilde vücudun kendini doğal olarak temizlemesine izin vermiş olacağınızı unutmayın.

SICAK DUŞ ALMAYIN

Uzmanlar, seks yaptıktan sonra banyo yapmak ya da duş almak konusunda hemfikir olsa da, jakuzi gibi sıcak bir suyun altına girmenin özellikle kadınlar için iyi bir fikir olmadığına dikkat çekiyor. Uzmanlar sıcak suyun "cildinizin antimikrobiyal bariyerinin etkinliğini azaltabileceğini" belirtti.