Cinsel ilişki sonrasında kadınlarda görülen ‘Çürük serviks’ sorunu

“Seks yaralanması” oldukça korkutucu bir terimdir, ancak cinsel olarak aktif olan tüm kadınların bilmesi ve bunun için önceden önlem alması gerekir. Cinsel ilişki sırasında yaralanmaların meydana gelmesi tıptaki diliyle “çürük serviks”, kimi zaman kişiye katlanılmaz bir acı verir.

Belirtiler arasında çeşitli kramplar, anormal kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası alt karın bölgesinde ağrı bulunur. Bu belirtilerin hepsi endişe verici şekilde kadınlarda ağrı ve acıya yol açabilir.

Cinsel ilişki sırasında meydana gelen bu yaralanma genellikle ilk olarak bir kadın yeterince uyarılmadığında hissedilir. Vajina uyandığında kadının rahim boynu büyür, daha yumuşak ve yaklaşık 5-8 cm yüksekliğinde olur. Cinsel ilişki sırasında bu olmazsa, serviks olması gerekenden düşük ve sert kalır, bu da vajina ve çevresinde morarmayı kolaylaştırır.

Özellikle adet döneminize yaklaşıyorsanız, bu durumun seks sırasında ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir, çünkü serviksiniz adet döneminizin ilk iki gününde daha düşük ve daha sert olma eğilimindedir.

Penis büyüklüğü de “çürük serviksi” meydana getirecek bir faktör olabilir.

Cinsel ilişki sırasında kullanılan oyuncakları veya kırık penislerle ilgisi olmayan seks yaralanmaları kadınlarda meydana geldiğinde cinsel birlikteliğe devam etmek her iki taraf için de oldukça tatsız olabilir.

Ne mutlu ki, çürük bir serviksi önlemek için önceden atabileceğiniz adımlar var.

Ravishly’nin haberine göre ön sevişmeye 20 ila 30 dakika arasında zaman ayırmak, "vücudu uyarılmak üzere harekete geçirdiği için" servikal (organın baskıya uğraması sonucu sinir kökünün tahrişi ve üst bölgesinde meydana gelen işlev kaybına dayalı) morarmayı önlemeye yardımcı olabilir.

Bu şekilde cinsel ilişki yaralanmalarının önüne geçmek ve keyifli bir cinsel yaşam sürmek için seks hayatınızı daha sığ penetrasyon pozisyonları içerecek şekilde partnerinizle birlikte yeniden uyarlayın.

Eğer tam şu an bahsedilen gibi bir servikal morarma yaşıyorsanız, Ibuprofen alarak ağrınızı hafifletebilirsiniz. Son olarak, rahatlayın. Bu durum kesinlikle kalıcı değildir ve acısı en fazla 24 saat sürecektir.