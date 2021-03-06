Cinsel Sağlık Cinsel ilişkide kim daha dayanıklı iddiası ölüm getirdi

Cinsel ilişkide kim daha dayanıklı iddiası ölüm getirdi

Cinsel Sağlık

Cinsel ilişkide kim daha dayanıklı iddiası ölüm getirdi

Nijerya'da Davy ve Loveth çiftinin, cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafın kim olduğu konusunda tartıştı. Ardından da yarışma yapmak için bir otele yerleşti. Çift 7. kez sevişirken adam öldü...

06 Mart 2021, Cumartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Nijerya'da da Davy ve Loveth çifti, cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için önce tartıştı, ardından cevabı öğrenmek için bir otel odasına yerleşmeye karar verdi.


Zayıf partnerin kim olduğunu bulmak için iddiaya giren çift, kaybeden kişinin kazanan tarafa 140 dolar vereceği konusunda anlaştı.


İddia için yarışa başlayan çift kazananı ilk altı birleşmede belirleyemedi. Loveth ile yedinci defa cinsel birleşmeye başlayan Davy, bir süre sonra partnerinin üzerine düştü.


Davy'nin cansız halde yattığını anlayan Loveth, otel yönetiminden yardım istedi. Davy yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi ve bedeni otopsi için adli tıpa gönderildi.


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