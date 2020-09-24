Cinsel ilişkideki ağrının nedeni korunma yöntemi olabilir

Vajinada cinsel ilişki sırasında veya sonrasında çeşitli nedenlerle ağrı oluşabilir. Bunun nedeni sürtünme, enfeksiyonlar ve cinsel ilişki sırasında korunmadan kaynaklı olabilir.

Yeterince ıslanmamak

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında oluşan ağrının yaygın bir nedeni, vajinadaki ıslanma/kayganlık eksikliğidir. Vajinada, hem kendini temizlemek için hem de kişi uyandırıldığında doğal olarak kayganlık oluşur.

Bununla birlikte, menopoz sonrası vajinal kuruluk yaygın olmasına rağmen, düşük östrojen seviyeleri bu tür ağrıların her yaşta ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kayganlaştırılmış prezervatifler ve yağsız kayganlaştırıcılar kullanmak, seks sırasında ve sonrasında ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Cinsellik için hazır olmamak

Bazı durumlarda, kişi kendini yeterince havaya girmiş hissetmeyebilir ya da partneriyle cinsellik yaşamaya tam olarak hazır olmayabilir.

Partneriniz uyarılmadığında veya hazır olmadığında cinsel ilişkiye girmek; ilişki sırasında ve sonrasında rahatsız edici veya acı verici hale gelebilir.

Östrojen seviyeleri

Östrojen seviyeleri, ergenlik, menopoz ve hamilelik gibi bir kişinin yaşamı boyunca önemli ölçüde dalgalı seyreder.

Bu dalgalanmalar, düşük östrojenle sonuçlanabilir ve bu da seks sırasında ağrı, sıcak basması, yorgunluk veya ruh hali değişiklikleri gibi semptomlara neden olabilir.

Menopoz dönemi

Menopoz, vajinal kuruluğa, vajinal açıklıkta sıkılık hissine ve vajina duvarlarının incelmesine neden olur.

Lates alerjisi

Kişinin partneri ilişki sırasında lateks içeren prezervatif kullandığında yanma, kaşıntı ve ağrı ortaya çıkıyorsa lateks alerjisi sözkonusu olabilir.

Eğer kişinin lateks alerjisi varsa; poliizopren prezervatifler, iç prezervatifler veya poliüretan prezervatifler gibi lateks prezervatiflere alternatifler kullanması gerekebilir.

Yumurtalık kistleri

Yumurtalık kistleri, yumurtalıklarda büyüyen sıvı dolu keselerdir. Kistler; pelvik ağrı, seks sırasında ağrı ve idrara çıkma zorluğu gibi çeşitli semptomlara neden olabilirler.

Doktorunuz, yumurtalık kistlerinin semptomlarını hafifletmek için ağrı kesiciler veya hormonal doğum kontrolü önerebilir. Kistin önemli ölçüde ağrıya neden olduğu ve gitmeyeceği daha ağır vakalarda ise ameliyat gerekli olabilir.

Vajinismus hastalığı

Vajinismus, vajinal açıklık ile anüs açıklığı arasındaki kasın istemsiz olarak kasılmasına neden olur.

Vajinismus için bazı tedavi seçenekleri şunları içerir:

-Fizik tedavi

-Biofeedback / biyolojik geri bildirim

-Vajinal dilatörler (Dilatör: Kanal genişletici alet)

-Bilişsel davranışçı psikoterapi

-Gevşeme egzersizleri

-Bazı ilaçlar

Vajinit

Vajinit, vajinada iltihaplanmaya neden olan bakteri veya mantar enfeksiyonudur. Semptomlar kokulu akıntı, kaşıntı ve ağrı olabilmektedir.

Bakteriyel bir enfeksiyon için, bir doktor muhtemelen antibiyotik yazabilir, ayrıca mantar enfeksiyonu için antifungal ilaç yazabilir.

Çoğu kadın vajinit semptomları göstermez. Bazı durumlarda, yalnızca rutin bir jinekolojik muayene sırasında enfeksiyon kaptıkları anlaşılır.

Sistit

İdrar yolu enfeksiyonu, anüsten veya deriden gelen bakteriler, üretradan mesaneye veya böbreklere gittiğinde ortaya çıkar.

İdrar yolu enfeksiyonları bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara benzer semptomlar göstermektedir. Bu nedenle, bir kişi idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini veya aşağıdaki gibi semptomların olduğunu düşünüyorsa doktoruyla konuşmalıdır:

-Sık idrara çıkma

-İdrar yaparken ağrı veya yanma

-İdrarda kan

Mesane iltihabı

Mesane iltihabı veya diğer adıyla interstisyel sistit, tahriş olmuş veya iltihaplı mesane duvarına neden olan kronik bir durumdur.

Bazı yaygın semptomlar arasında mesane veya pelvis çevresinde baskı hissi veya ağrı hissi, sık idrara çıkma ihtiyacı ve seks sırasında ağrı bulunur.

Tedaviler durumu iyileştirmez, ancak biraz rahatlama sağlayabilir. Bazı seçenekler ilaç, mesane eğitimi ve ameliyatı içerir.

Klamidya

Klamidya, bazı insanlar için fark edilmeyebilen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardandır. Doktorlar genellikle klamidyayı antibiyotiklerle tedavi eder.





Uçuk

Herpes, cinsel organlarda açık yaraların gelişmesine neden olan cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur.

Şu anda herpes için bir tedavi yoktur, ancak ilaçlar bir kişinin yaşadığı enfeksiyon sayısını azaltmaya yardımcı olabilir.

Belsoğukluğu

Belsoğukluğu da cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Her zaman semptomlar göstermez, ancak tedavi edilmezse kısırlık gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Belsoğukluğunun bazı yaygın semptomları şunları içerir:

Vajinal akıntıda artış

İdrara çıkma sırasında yanma veya ağrı

Regl dönemleri arasında kanama

Seks sırasında ağrı

Doktorlar belsoğukluğunu ilaçla tedavi edebilir. Bir kişi eğer belsoğukluğu için tedavi görmezse pelvik inflamatuar hastalığı gelişebilir.

İlaca dirençli bel soğukluğu türleri artık daha yaygındır, bu nedenle bu enfeksiyonu tedavi etmek daha da zorlaşmaktadır. Enfeksiyon tedaviye iyi yanıt vermiyorsa veya kişinin semptomları düzelmiyorsa, bir doktora başvurmak gereklidir.





İlgili Haberler Kadınlarda ikincil kısırlığın sebepleri nelerdir?



