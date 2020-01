Cinsel ilişkiden 1 yıl vazgeçerseniz ne olur?

Bir partnerin pizza siparişinden daha hızlı geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Cinsel birlikteliğe erişmek hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Buna karşılık, bu kadar 'sağa kaydırmaya' rağmen hiç cinsel ilişki yaşamayanların sayısı sürpriz bir şekilde artıyor. Üstelik bu, dini gerekçeler ya da bir 'date' koparamamalarından da değil. Cinsellik yaşamadan daha mutlu olduklarının farkına vardıkları için. Bazıları, zaten hayatları boyunca cinselliğe o kadar da ilgi duymamış, bazıları kişisel problemlerine odaklanmayı seçmiş, bazıları ise kötü 'date' tecrübelerini geride bırakmak istiyor, bazıları ise romantik ilişkilere yaklaşım şeklini değiştirmeye çalışıyor.





'Erkekler umurumda olmadı'

2014'te 1 yıllığına cinsel ilişkiye girmeyi bırakan 'The Unexpected Joy of Being Single' (Yalnız Olmanın Beklenmedik Keyfi) isimli kitabın yazarı Catherine Gray, deneyimlerini İngiliz The Guardian'a anlattı.

"16 ile 34 yaşlarım arasında, birkaç aydan fazla yalnız kalmadım" diyen Gray, "Yanımda biri olmadığında eksik hissettim ve devamlı onaylanmak istedim. 6 aylık başarısız bir ilişkiden sonra dibe vurdum ve 1 yıllığına seks yapmayı ve randevulara çıkmayı bıraktım" sözleriyle devam ediyor.

Gray'e göre çöpçatanlık uygulamalarını telefonundan kaldırmak uyuşturucuyu bırakmak gibiydi. 'Cinsellik detoksu' büyük bir rahatlamaya dönüşmüştü. Gray şöyle anlatıyor

"Erkek arkadaşımın istediklerini yapmak yerine neleri sevdiğimi keşfettim. Yogayı, fotoğraf çekmeyi ve seyahat etmeyi sevdim. Farklı giyindim, erkekleri etkileyip etkilememeyi umursamadım. Kendimi bir kız arkadaş ya da cinsel bir oyuncak olarak görmek yerine birey olarak görmeye başladım."

Cinsellikten vazgeçmek, Gray'in ilişkilere yaklaşımını da değiştirmiş, şimdi sağlıklı bir birlikteliği var. "Takıntılı bir bağlanma şeklim olduğunu fark ettim" diyerek tekrar randevulaşmaya başlarsa bunun şeklini değiştirmesi gerekeceğini ifade ediyor. "İlişkinin erken dönemlerinde güvende hissetmezsem, bunun duygusal olarak uygun olmayan biriyle görüşmemden kaynaklandığını biliyorum. Bu yüzden üstüne gitmek yerine geri adım atıyorum" diyerek, duygu durumunu öncelikli olarak aldığına işaret ediyor.





Çiftler de bırakabiliyor









Yalnız insanlar cinsel ilişkiyi bıraktıklarında dışlanmış hissedebilir ama bu his sık sık çiftler için de geçerli olabiliyor. Cinselliği bırakmaya karar verenler arasında bekarların yanı sıra hali hazırda ilişkisi olanlar da var. Cinselliği rafa kaldıran çiftlerin daha sevecen insana dönüştükleri gözlemlenenler arasında. Kendine cinsel ilişkinin olmadığı bir alan yaratmak, kendi istediklerine odaklanmak konusunda büyük yarar sağlayabilir.