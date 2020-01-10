Cinsel ilişkiye girmeyi bıraktığınızda vücudunuzda neler olur?

Ne yazık ki, cinsel yetersizlik söz konusu olduğunda, kadınlar bu durumdan en olumsuz etkilenenlerdir. Ancak elbette erkekler de iyi şekilde kurtulmazlar. Ortalama bir bireyin, ölmeden önce ortalama 5.778 kez seks yaptığı söylenir.

Bu sayı, elbette kişiden kişiye göre çoğu zaman değişkenlik gösterir.

Ancak, yine de herkeste zaman zaman yaşanan ortak ve kesin bir şey vardır: “kuruluk”!

Nadas yatak odası zamanlarınızın ardındaki hikaye ne olursa olsun, seks eksikliğinin (şaşırtıcı bir şekilde) vücudunuz ve genel ruhunuz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır.





Gelin, düzenli cinsel ilişkiyi bıraktığınızda vücudunuzda neler olacağına beraber bakalım:





1. Libidonuz düşer





Evet, cinsellikte "kullan ya da kaybet" gibi bir durum söz konusu. Uzman sertifikalı seks terapisti Sari Cooper, Reader'ın Digest'e verdiği demeçte, "Cinsellikten kaçınan insanlar, sekse karşı daha az canlılık ve daha az açlık hissetmeye başlarlar”, diyor.





2. Vajinal duvarlarınız zayıflayabilir





Bu, esas olarak menopoza giren kadınlar için geçerlidir.

Sari, "Vajinanızın duvarları yaşlandığında mevcut düzenli bir ilişkiniz yoksa, aniden seks yaptığınızda bu süreç oldukça ağrılı geçecektir”, yorumlarında bulunuyor.

Hatta bu amaçla, Kuzey Amerika Menopoz Derneği menopoz sırasında vajinal sağlığa yardımcı olmak için düzenli penetrasyon seksinin yapılmasını bile önermektedir.









3. Adet ağrınız daha da kötüleşebilir





Pek çoğunuz tam tersini düşünebilir, ancak adet döneminiz boyunca seks yapmak ağrınızı hafifletebilir.

"Rahim bir kastır ve birçok kadın orgazm olduğunda aslında uterus kasılması yaşar, bu da kanın daha hızlı dışarı çıkmasına neden olarak adet kramplarını azaltır”, diye açıklıyor Dr. Streicher ve ekliyor:





"Ayrıca, ağrılı adet dönemlerine yardımcı olacak endorfin hormonunda da de büyük bir artış görülebilir.”





4. Sağlıklı bir etki olarak sizi idrar yolları enfeksiyonundan korur

Cinsel ilişki azlığı, elbette tamamen kötü etkiler yaratmaz. Bir de iyiliği söz konusudur!

Az seks yaparak yalnız cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma şansını değil, aynı zamanda idrar yolları enfeksiyonunu da önemli ölçüde azaltırsınız. Çünkü cinsel birliktelik sırasında oluşabilecek bakterilerin organlara yayılmasından dolayı mesane enfeksiyonu riski de potansiyel olarak artar.

Amerikan Aile Hekimi dergisinin de belirttiği gibi, "Cinsel ilişki sıklığı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının en güçlü belirleyicisidir."





5. Erkeklerde erektil disfonksiyona (sertleşme güçlüğüne) sahip olma olasılığı yüksektir





Bir başka “kullan ya da kaybet” durumu daha! Cinsel yoksunluğun erkeklerde erektil disfonksiyon olasılığını arttırdığı, ancak bunun yaşlı erkeklerde daha fazla olduğu bulundu.





6. Stres oranınızı artırır





Yoksa, artık yeteri kadar ya da hiç seks yapmamak konusunda stresli misiniz?

Düzenli cinsel yaşama sahip olmanın stres yakıcı olduğuna inanılırken, seks kuraklığındaki insan vücudunda strese karşı bir yanıt olarak vücuttaki kan basıncında ani artışlar yaşandığı gözlemlenmiştir.









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