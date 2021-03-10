Cinsel ilişkiyi angarya olarak görüyorlar!

Japonya'da aile planlaması birliği tarafından yürütülen araştırmada büyük oranda cinsel ilişkiye girmeyen çiftler tespit edildi.





Araştırmaya göre; kadınların yüzde 22'den fazlası, cinsel ilişkiyi 'zahmetli' bulduklarını' söylerken, erkeklerin yüzde 35,2'si ise işte geçen uzun bir sürenin ardından seksi yorucu bulduklarını açıkladılar.





Araştırmada bulunan diğer insanlarda, cinsel ilişkinin tamamen zaman kabı olduğunu, yapılacak daha önemli işlerinin olduğunu belirttiler.





Yetkililer ise ülkede var olan bu durumun, doğum oranlarını etkilemesinden dolayı oldukça endişe duyduklarını belirttiler.









Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.